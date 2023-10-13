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Turanlı'dan Ercan Havalimanı hakkında 'küresel barış ve iş birliği' mesajı! "Türkiye ve KKTC yönetimi önemli görevler üstlendi"

13.10.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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KKTC'deki Ercan Havalimanı hakkında açıklamalarda bulunan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, "Havalimanının küresel iş birliği ve barışın simgesi olacağına da inanıyoruz" dedi.

Turanlı'dan Ercan Havalimanı hakkında 'küresel barış ve iş birliği' mesajı! "Türkiye ve KKTC yönetimi önemli görevler üstlendi"

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde de KKTC'ye direkt uçuş için hukuki mücadele vermeye kararlı olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Ercan Havalimanı'nın sadece uluslararası bağlantıyı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel iş birliği ve barışın simgesi olacağına inanıyoruz, yaptığımız bu yatırım ile 7 milyon 800 bin metrekareye inşa edilen havalimanı, 2755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metre uzunluğunda her model uçuşun kullanımına uygun hale getirildi. Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütüldü, havalimanın yolcu kapasitesi 10 milyon yolcunun üzerine çıktı bu çok değerli bir adım.”

"BARIŞ ADIMLARINDA TÜRKİYE'NİN VE KKTC YÖNETİMİ ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ"

Turanlı, sözlerinin devamında bu yatırımla Ada'da kalıcı bir barışın gökyüzünden geleceğini ifade etti ve barış adımlarında Türkiye'nin ve KKTC yönetiminin önemli görevler üstlendiğine değinerek yeni havalimanının Kıbrıs için dünya çapında güçlü bir ekonomik yapılanmaya kapı araladığını söyledi.

"TÜM DÜNYAYA DUYURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR HAZIRLIYORUZ"

Bonn Üniversitesi Uluslararası Hukuk Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Stefan Talmon, LL.M. M.A. başta olmak üzere pek çok uzmanın hukuki görüşünü aldıklarını dile getiren Emrullah Turanlı şunları söyledi:

“Yeni Ercan Havalimanı’nın uluslararası alanda diğer ülkelerden uçuşların yapılmaması için herhangi bir hukuki engel olmamasına rağmen siyasi nedenlerden dolayı alınan kararlar etkili oluyor. Biz de bu haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak için çalışmalar hazırlayarak uluslararası kamuoyu nezdinde Kuzey Kıbrıs’ın tanınma sürecine önemli katkı sunuyoruz.”

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Ercan Havalimanı

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