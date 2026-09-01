Yabancılar Borsa İstanbul’da rotayı değiştirdi: En çok bu hisseleri aldılar

Borsa İstanbul’un temmuz ayına ilişkin verileri, yabancı yatırımcıların hisse bazındaki alım ve satım tercihlerini ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse tüpraş olurken, en yüksek satış Yapı Kredi hisselerinde gerçekleşti.

Temmuz ayında yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptığı hisse 311,4 milyon dolarla Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi’yi 169,8 milyon dolarla Akbank ve 120,6 milyon dolarla Aselsan takip etti.

Yabancıların en çok satım yaptığı hisseler ise şöyle sıralandı;

Şa-Ra Enerji: 31,6 milyon dolar

İş Bankası: 33,9 milyon dolar

Destek Faktoring: 41,1 milyon dolar

TAB Gıda: 45,4 milyon dolar

Garanti BBVA: 52,7 milyon dolar

Astor: 69,5 milyon dolar

Birleşim Grup Enerji: 80,2 milyon dolar

Aselsan: 120,6 milyon dolar

Akbank: 169,8 milyon dolar

Yapı Kredi: 311,4 milyon dolar

EN FAZLA ALIM TÜPRAŞ’TA GERÇEKLEŞTİ

Alım tarafında ise listenin zirvesinde 292,1 milyon dolarla Tüpraş yer aldı. Tüpraş’ı 117,6 dolarla THY, 116,9 milyon dolarla Koç Holding ve 114,7 milyon dolarla BİM izledi.

Yabancıların en çok alım yaptığı hisseler ise şöyle sıralandı;

Işıklar Enerji ve Yapı Holding: 34,8 milyon dolar

Tera Finansal Yatırımlar: 37 milyon dolar

Turkcell: 38,5 milyon dolar

Migros: 45 milyon dolar

Kardemir: 54,2 milyon dolar

Tera Yatırım Teknoloji Holding: 70,8 milyon dolar

BİM: 114,7 milyon dolar

Koç Holding: 116,9 milyon dolar

THY: 117,6 milyon dolar

Tüpraş: 292,1 milyon dolar

Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir.