Yabancılar Borsa İstanbul’da rotayı değiştirdi: En çok bu hisseleri aldılar

Borsa İstanbul’un temmuz ayına ilişkin verileri, yabancı yatırımcıların hisse bazındaki alım ve satım tercihlerini ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse tüpraş olurken, en yüksek satış Yapı Kredi hisselerinde gerçekleşti.
Temmuz ayında yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptığı hisse 311,4 milyon dolarla Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi’yi 169,8 milyon dolarla Akbank ve 120,6 milyon dolarla Aselsan takip etti.
Yabancıların en çok satım yaptığı hisseler ise şöyle sıralandı;
Şa-Ra Enerji: 31,6 milyon dolar
İş Bankası: 33,9 milyon dolar
Destek Faktoring: 41,1 milyon dolar
TAB Gıda: 45,4 milyon dolar
Garanti BBVA: 52,7 milyon dolar
Astor: 69,5 milyon dolar
Birleşim Grup Enerji: 80,2 milyon dolar
Aselsan: 120,6 milyon dolar
Akbank: 169,8 milyon dolar
Yapı Kredi: 311,4 milyon dolar
Alım tarafında ise listenin zirvesinde 292,1 milyon dolarla Tüpraş yer aldı. Tüpraş’ı 117,6 dolarla THY, 116,9 milyon dolarla Koç Holding ve 114,7 milyon dolarla BİM izledi.
Yabancıların en çok alım yaptığı hisseler ise şöyle sıralandı;
Işıklar Enerji ve Yapı Holding: 34,8 milyon dolar
Tera Finansal Yatırımlar: 37 milyon dolar
Turkcell: 38,5 milyon dolar
Migros: 45 milyon dolar
Kardemir: 54,2 milyon dolar
Tera Yatırım Teknoloji Holding: 70,8 milyon dolar
BİM: 114,7 milyon dolar
Koç Holding: 116,9 milyon dolar
THY: 117,6 milyon dolar
Tüpraş: 292,1 milyon dolar
Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir.
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