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Yabancılara çalışma izni muafiyeti prosedürleri kolaylaştı: Süre 6 aydan 3 yıla çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı

15.10.2024 09:33
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Hem yabancıların çalışma hayatında kayıtlılığın artırılması hem de nitelikli yabancıları Türkiye'ye çekmek hedefleriyle Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bundan sonra belirli sektörlerde çalışacak yabancılara ilişkin çalışma izni muafiyeti prosedürleri kolaylaştırıldı.

Yabancılara çalışma izni muafiyeti prosedürleri kolaylaştı: Süre 6 aydan 3 yıla çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında belirli yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla yükseldi.

KAYITLILIĞIN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Yapılan değişiklikle, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak iş/meslek/sektörlerde çalışacak yabancılara ilişkin çalışma izni muafiyeti prosedürlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra Türkiye'deki yabancıların kayıtlılığının artırılması amaçlanıyor.

Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında düzenlenen çalışma izni muafiyeti, çalışma izninin bir türü olup yabancılara izin alma yükümlülüğünden muafiyet sağlamayacak, sadece başvuru yöntemi ve başvurunun değerlendirilmesine ilişkin farklı bir süreç işletilecek ve nihai olarak yabancılara yine bir izin düzenlenecek.

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ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETLERİNİN KAPSAMI, NİTELİKLİ YABANCILARI TÜRKİYE'YE ÇEKMEK VE KAYITLILIĞI ARTIRMAK AMACIYLA GENİŞLETİLDİ

Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilen yabancılar arasında; bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar, akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller, gemi adamları, profesyonel sporcular, tur operatörü temsilcileri ve stajyerler gibi farklı gruplar yer alıyor.

Yapılan düzenlemeyle, geçici koruma sağlananlar ile insani ikamet izni sahibi yabancılardan İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilenler çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışabilecek. Diğer taraftan, Bakanlık, bu gruplardan çalışma izni alması gerekenler için çalışma izni süreçlerini yürütmeye devam edecek.

İletişim Başkanlığının uygun görüşü olması kaydıyla, daimi basın kartı kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarına da çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışma imkanı verildi.

Düzenleme ile uluslararası kamuoyu ve iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilinin ve tanıtımının sağlanması suretiyle Türkiye markasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MUHTELİF ALANLARDA ÜLKEYE ÖNEMLİ HİZMET VERECEKLERİN MUAFİYET SÜRESİ 6 AYDAN 3 YILA ÇIKARILDI

Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun uygun görüşü olması kaydıyla Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların da çalışma izni muafiyetine ilişkin kolaylık sağlandı.

Tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyetlerinin süresinin hesabında ise takvim yılı esas alınacak.

Ayrıca Yönetmelikle, yabancının çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabileceği süre olan Türkiye'ye yasal giriş tarihinden itibaren başlayan 30 günlük süre eşiği kaldırılarak yabancıya, Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süre içerisinde çalışma izni muafiyeti başvurusu yapma imkanı da getirildi.

ekran-goruntusu-2024-10-15-092459-plm5Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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