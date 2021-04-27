Yapı Kredi, Garanti, Kuveyt Türk açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Yapı Kredi, Garanti, Kuveyt Türk gibi bankalar, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapanma döneminde hafta içi faaliyetlerini sürdürecek. Hafta sonu tüm kamu ve özel bankaları normalde olduğu gibi kapalı olacak.

BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; ''10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.