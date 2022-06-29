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Golden Cross nedir? Golden Cross (altın kesişim) formasyonu hangi zaman diliminde çalışır?

28.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru analiz yapabilmek için bilinmesi gereken grafik okuma kavramları arasında yer alan Golden Cross nedir? Türkçede 'altın kesişim' olarak adlandırılan Golden Cross, boğa piyasasının işareti olarak değerlendirilir. Golden Cross sadece kripto paralarla ilgili bir durum değildir. Tüm finansal piyasalarda Golden Cross kavramı kullanılır. Golden Cross nedir?

Golden Cross nedir? Golden Cross (altın kesişim) formasyonu hangi zaman diliminde çalışır?

İçindekiler

  • Golden Cross nedir?
  • Golden Cross formasyonu hangi zaman diliminde çalışır?
  • Golden Cross nasıl kullanılır?
  • Golden Cross ne kadar yükselir?

Yatırımcıların ne zaman atağa geçmesi gerektiğini anlamasını sağlayan bir kavram olan Golden Cross; kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı kesmesini ifade eder. Bu terim, yatırımcılar için yükseliş sinyalidir.

Golden Cross nedir?

Golden Cross indikatörü; belirli zaman dilimlerinde varlıkların yaklaşık fiyatlarının ölçülmesini sağlayan eğridir. Yüksek işlem hacminin en büyük göstergesidir. Ayı piyasası üzerinden boğa piyasasına geçilen trend dönüşümünü temsil eder. Teknik analizler sonucunda kripto paranın yükseleceği belirtildiğinde uzmanlar, altın kesişimi işaret eder. Yatırım planlarının şekillenmesi, borsada Golden Cross’in görülmesiyle gerçekleşir.

Golden Cross formasyonu hangi zaman diliminde çalışır?

Golden Cross; hareketli ve kısa vadeli ortalamalar, uzun vadeli hareketli ortalamaları kestiğinde oluşur. Kripto para grafiklerinde kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı kestiği görülürse, altın kesişme gerçekleşmiş olur. Altın kesişmede kısa vade 50 gün olarak kabul edilir. Uzun vadeyse 200 günlük zaman dilimiyle tabir edilir.

Peki Golden Cross her zaman çalışır mı? Golden Cross, 50 ve 200 günlük zaman aralıklarıyla sınırlı değildir. Farklı zaman dilimleri içinde de Golden Cross görülür. Uzun vadeli ortalama, kısa vadeli ortalama tarafından aşağıdan yukarıya doğru kesildiği tüm zaman dilimlerinde görülür. Golden Cross, 50 ile 200 günü geçen geniş zaman dilimlerinde görüldüğünde güvenilir sonuçlar ortaya çıkarır.

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Golden Cross nasıl kullanılır?

Golden Cross (altın kesişimi); foreks işlemleri, coin piyasası ve hisse senetleri gibi borsalarda görülür. Golden Cross oluşması durumunda piyasalarda olumlu bir hava hakim olur. Golden Cross, hisse senedi gibi etkenlerin kısa zamanlı hareketli ortalamadan uzun dönemli hareketli ortalama üzerine çıkmasıyla kullanılır.

Çeşitli sebeplerden dolayı yatırımcıların Golden Cross yaşanan zamanda yatırım yapmayı tercih ettikleri görülür. Golden Cross kullanımıyla ilgili genel bilgileri şöyle sıralamak mümkündür;

  • Trend değişim sinyali olarak kullanılır. Trend değişim hareketlerinden hızlı haberdar olmak adına bireysel yatırımcılar tarafından çok tercih edilir.
  • Hareketli ortalamaların gecikmesini ortadan kaldırmak amaçlı kullanımı söz konusudur.
  • Son fiyat hareketleri ön plana çıkarılıp hızlıca reaksiyon vermesi adına yatırımcıların tercihi olmuştur.
  • Yatırımcılar piyasaya girme ve çıkma işlemlerinde doğru zamanı tespit etmek için kullanırlar.
  • Yatırımcılar Golden Cross grafiğini kullanarak; ayı piyasası döneminin sona erdiğini görürler.
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Golden Cross ne kadar yükselir?

Golden Cross; yaygın olarak 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarla meydana gelir. Belirli zaman diliminde yaşanan artışla oluşan grafik modeli olan Golden Cross, çok büyük zaman dilimlerinde güçlü ve kalıcı kırılmalar oluşturur. Örnek; 50 günlük hareketli ortalama yükseliş piyasası sinyallerini 200 günlük hareketli ortalamayı geçtiğinde verir.

Borsa üzerinde günlük alım-satım işlemleri yapan yatırımcılar; gün içindeki altın çapraz kırılmaların takası için çok küçük zaman dilimi kullanır. Bu zaman dilimleri genellikle 5 günlük- 15 günlük hareketli ortalamalar şeklindedir. Golden Cross’un zaman dilimleri bir dakika olarak ayarlanabilir. Golden Cross zaman dilimleri; haftalık ve aylık olarak da tasarlanır. Golden Cross’un üzerindeki büyük zaman dilimleri güçlü sinyaller oluşturur.


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