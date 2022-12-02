Gün içi likidite imkânını temek olarak açıklanacak olursa bankacılık sisteminde acil olarak Türk lirası ihtiyacının karşılanabilmesi ve bu şekilde ödeme sisteminde oluşabilecek sıkıntıların giderilmesini sağlayabilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının diğer bankalara gün içerisinde sunduğu Türk lirası borçlanma olanağıdır.

Gün içi likidite imkânı nedir?

Türk lirası nakit ihtiyacı bulunan bankalar belirli limitler, teminatlar ve belli bir miktar komisyon karşılığında gün sonuna kadar geri ödemesi yapılması şartı ile Merkez Bankasından Türk lirası nakit borçlanması yapabilirler. Gün içi likidite imkânında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta alınan borcun gün sonuna kadar ödenmesi gerektiğidir. Borçlanma süresi EFT kapanışına kadar olan süredir. Bu süre de 09.00 ile 15.00 arasındadır. Bu süre zarfında komisyon karşılığı alınmış olan borçlar faizsiz olarak ve Türk lirası olarak geri ödenebilir.



