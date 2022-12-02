FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. g
  4. Gün içi likidite imkânı nedir?

Gün içi likidite imkânı nedir?

02.12.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Likidite, pazar içinde ekonomik cinsten bir malın hızlı bir şekilde diğeri ile değiş tokuş yapılması işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle likidite yeterli miktarda nakit durumunun olmasını ifade eder. Bazı durumlarda gün içinde acil TL ihtiyacının karşılanması için yeterli likit olmayabilir. Bu gibi durumlarda Merkez Bankası tarafından sunulan "Hazır İmkânlar" dâhilinde değerlendirilen gün içi likidite imkânı nedir?

Gün içi likidite imkânı nedir?

Gün içi likidite imkânını temek olarak açıklanacak olursa bankacılık sisteminde acil olarak Türk lirası ihtiyacının karşılanabilmesi ve bu şekilde ödeme sisteminde oluşabilecek sıkıntıların giderilmesini sağlayabilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının diğer bankalara gün içerisinde sunduğu Türk lirası borçlanma olanağıdır.

Gün içi likidite imkânı nedir?

Türk lirası nakit ihtiyacı bulunan bankalar belirli limitler, teminatlar ve belli bir miktar komisyon karşılığında gün sonuna kadar geri ödemesi yapılması şartı ile Merkez Bankasından Türk lirası nakit borçlanması yapabilirler. Gün içi likidite imkânında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta alınan borcun gün sonuna kadar ödenmesi gerektiğidir. Borçlanma süresi EFT kapanışına kadar olan süredir. Bu süre de 09.00 ile 15.00 arasındadır. Bu süre zarfında komisyon karşılığı alınmış olan borçlar faizsiz olarak ve Türk lirası olarak geri ödenebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Golden Cross (Altın Kesişim)Golden Cross (Altın Kesişim)
Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklamaRekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajıBakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı
Anahtar Kelimeler:
EFT likit likidite

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay

Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.