Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 02 Mart 2026 tarihinde önemli bir artışla yatırımcıların dikkatini çekti. Alım-satım fiyatları, TL cinsinden 4185.4 TL alış ve 4192.12 TL satış olarak belirlendi. Dolar bazında ise fiyatlar 95.22 Dolar alış ve 95.31 Dolar satış seviyelerindeydi. Gümüş gram fiyatları da 134.605 TL olarak kaydedildi. Yükselen fiyatlar, gümüşe olan ilginin arttığını ve güvenli liman özelliğini güçlendirdiğini gösteriyor.

Cansu Çamcı

Gümüş fiyatları, 02 Mart 2026 tarihinde piyasalarda dikkate değer bir artış gösterdi. Yatırımcıların ilgisi artmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları incelendi. Alış fiyatı 4185.4 TL, satış fiyatı ise 4192.12 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, günlük bazda 1.6 oranında bir artış olduğunu gösteriyor. Gümüş, güvenli bir liman olarak kabul edilmeye devam ediyor. Günlük değişim yüzdesinin pozitif ivme göstermesi, talebin arttığını işaret ediyor.

Gümüş onsunun döviz cinsinden fiyatı ise dikkat çekici. Alış fiyatı 95.22 Dolar, satış fiyatı ise 95.31 Dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi 1.53 olarak belirlendi. Dolar bazındaki artış, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için önemli bir gösterge. Gümüş alım-satımında döviz fiyatları dikkate alınmalıdır. Piyasa trendlerini takip etmek, yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

Gümüş gram fiyatları da bu sabah dikkat çekiyor. Alış fiyatı 134.605 TL, satış fiyatı ise 134.7322 TL olarak belirlendi. Günlük bazda 1.63 oranında bir artış söz konusu. Gümüş gram fiyatlarındaki yükseliş, fiziksel maden alımlarına olan ilginin artmasıyla bağlantılı. Gümüş almaya yönelik artan ilgi, fiyatlardaki artışın süreceği izlenimini veriyor.

02 Mart 2026 tarihindeki gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde. Gümüş, hem döviz bazında hem de TL cinsinden kayda değer artışlar gösteriyor. Piyasanın bu metale duyduğu ilgi artarak devam ediyor. Yatırımcılar, yükseliş trendini takip etmelidir. Gelecekteki fırsatları değerlendirmeye odaklanmak faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
