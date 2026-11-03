Bugünkü gümüş fiyatı! 3 Kasım Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Pazarında Günlük Durum: 03 Kasım 2026

Gümüş fiyatları, 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla dikkatle izleniyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu yakından takip ediyor. Saat 10:00 itibarıyla belirlenen fiyatlar önemli ipuçları sunuyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 2453.6 TL, satışta ise 2456.65 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, günlük olarak %2.68'lik bir düşüşü işaret ediyor. Gümüş fiyatındaki dalgalanma, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik faktörlerin etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların gümüşe olan talebi değişkenlik gösteriyor. Bu durum, fiyatların hızlı dalgalanmasına neden olabiliyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı alışta 49.08 USD, satışta ise 49.13 USD seviyelerinde kalıyor. Günlük değişim yüzdesi %2.73 olarak kaydedildi. Piyasa analistleri, dolardaki hareketliliği sürekli değerlendiriyor. Doların yükselişi veya düşüşü, gümüş alım satım kararlarını etkileyen ana faktörlerden biri. Bu nedenle yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından izlemekte.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı da önemli bir göstergedir. Gram gümüş fiyatı 78.8921 TL alış ve 78.9724 TL satış olarak güncellendi. Günlük değişim yüzdesiyle birlikte %2.68'lik bir azalma gösteriyor. Gram gümüş fiyatındaki bu düşüş, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabiliyor. Ayrıca bazı yatırımcılar, güvenli liman arayışını artırıyor.

Sonuç olarak, 3 Kasım 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Bu fiyat değişimleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüşe olan ilgi ve spekülasyonlar artabilir. Fiyat hareketliliği ve yatırım stratejileri açısından gümüş, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.