FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

04 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları 2797.92 TL alış ve 2801.45 TL satış olarak belirlenirken, gram fiyatları da 89.9795 TL ile 90.0713 TL arasına ulaştı. Bu artışların arkasında, piyasa dinamikleri ve yatırımcı talepleri yatıyor. Yatırımcıların bu değerli madene ilgisi artmakta; piyasa trendleri ise dikkatle izlenmeli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 04 Ağustos 2026 sabahı itibarıyla dikkat çekici bir yükseliş göstermektedir. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 2797.92 TL, satış fiyatı ise 2801.45 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu durum, günlük bazda %1.22'lik bir artışı ifade etmektedir. Gümüş onslarının değerindeki artış, piyasa dinamikleri ve yatırımcı taleplerinin bir sonucu olarak öne çıkmaktadır.

Gümüşün ons cinsinden dolar fiyatları, alış fiyatı 58.85 Dolar ve satış fiyatı 58.91 Dolar olarak belirlenmiştir. Gözlemlenen değer değişimi, dolar bazında gümüş alım satımlarında kullanılan para biriminin istikrarlı bir ortamda ilerlediğini göstermektedir. Ancak günlük değişim yüzdesi kaydedilmemiştir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 89.9795 TL, satış fiyatı 90.0713 TL'dir. Bu fiyat, gümüş gramı için günlük %1.24'lük bir artış göstermektedir. Yatırımcıların gram cinsinden gümüş alım satımına ilgisi artmaktadır. Bu durum, fiyatlardaki yükselişin piyasa beklentilerinin aksine yaşandığını göstermektedir.

Sonuç olarak, 04 Ağustos 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, hem TL hem de dolar bazında değer kazanmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcılar, bu değerli madene yönelmektedir. Yatırımcılar, gümüş fiyatlarının seyri konusunda dikkatli olmalı ve piyasa trendlerini izlemeye devam etmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 bin TL'den kaçıp 200 bin TL'den olmayın!10 bin TL'den kaçıp 200 bin TL'den olmayın!
İşini kaybetmemek için kabul etti: Attığı imza kaderini değiştirdiİşini kaybetmemek için kabul etti: Attığı imza kaderini değiştirdi

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.