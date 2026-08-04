Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 04 Ağustos 2026 sabahı itibarıyla dikkat çekici bir yükseliş göstermektedir. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 2797.92 TL, satış fiyatı ise 2801.45 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu durum, günlük bazda %1.22'lik bir artışı ifade etmektedir. Gümüş onslarının değerindeki artış, piyasa dinamikleri ve yatırımcı taleplerinin bir sonucu olarak öne çıkmaktadır.

Gümüşün ons cinsinden dolar fiyatları, alış fiyatı 58.85 Dolar ve satış fiyatı 58.91 Dolar olarak belirlenmiştir. Gözlemlenen değer değişimi, dolar bazında gümüş alım satımlarında kullanılan para biriminin istikrarlı bir ortamda ilerlediğini göstermektedir. Ancak günlük değişim yüzdesi kaydedilmemiştir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 89.9795 TL, satış fiyatı 90.0713 TL'dir. Bu fiyat, gümüş gramı için günlük %1.24'lük bir artış göstermektedir. Yatırımcıların gram cinsinden gümüş alım satımına ilgisi artmaktadır. Bu durum, fiyatlardaki yükselişin piyasa beklentilerinin aksine yaşandığını göstermektedir.

Sonuç olarak, 04 Ağustos 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, hem TL hem de dolar bazında değer kazanmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcılar, bu değerli madene yönelmektedir. Yatırımcılar, gümüş fiyatlarının seyri konusunda dikkatli olmalı ve piyasa trendlerini izlemeye devam etmelidir.