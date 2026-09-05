Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Eylül Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 05 Eylül 2026 tarihinde önemli bir gün yaşıyor. Saat 10:00 itibarıyla Gümüş Ons fiyatları, 3202.82 TL alış ve 3211.97 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Düşüş, yatırımcılar arasında merak uyandırıyor. Piyasa dinamiklerini etkileyen faktörler yeniden değerlendiriliyor.

Gümüşün dolar cinsinden ons fiyatları da ilgi çekiyor. Saat 10:00'da Gümüş Ons/Dolar fiyatı, 66.2 dolar alış ve 66.23 dolar satış seviyelerine ulaştı. Bu durum, küresel döviz kurlarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ekonomik şartların etkisi de önemli.

Gümüşün gram fiyatı, 05 Eylül 2026'da alışta 103.0866 TL, satışta ise 103.1333 TL seviyelerinde belirlendi. Bu rakamlar, yerel piyasalarda gümüş talebi ve arzı hakkında bilgi veriyor. Yatırımcılar, gümüş alım satım kararlarını gözden geçirmeli.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, ekonomik ve siyasi faktörlerden etkilenmektedir. Yatırımcıların durumu dikkatle takip etmesi önemlidir. Gümüş, güvenli bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Ancak güncel veriler ışığında piyasa koşullarını bilmek gereklidir.