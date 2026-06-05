Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Haziran Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 05 Haziran 2026 tarihinde dikkat çekici hareketlilik yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons cinsinden alış fiyatı 3343.92 TL oldu. Satış fiyatı ise 3348.08 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, gümüş fiyatlarının günlük bazda %1.6 değer kaybettiğini gösteriyor. Gümüş, genellikle yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülmektedir. Ancak, bu düşüş piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanıyor olabilir.

Gümüş ons/dolar cinsinden alış fiyatı 72.57 Dolar oldu. Satış fiyatı ise 72.64 Dolar olarak kaydedildi. Bu veriler, günlük bazda %1.72’lik bir düşüşü işaret ediyor. Dolar bazındaki azalma, dünya genelindeki ekonomik durgunluk sebebiyle artmış olabilir. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Bu dalgalanmalar gümüş fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Gümüş gram fiyatları, alışta 107.522 TL, satışta ise 107.625 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyatlar, günlük bazda %1.6 oranında değişim gösteriyor. Gümüşün gram fiyatındaki düşüş, yurt içindeki ekonomik koşullarla ilişkilendirilebilir. Enflasyon oranları da bu durumu etkileyen unsurlardandır. Yatırımcıların bu dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejilerini gözden geçirmeleri önemlidir.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, piyasalardaki belirsizlikle yakından ilişkilidir. Ekonomik durumun etkileri de bu durumu şekillendirmektedir. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi devam etse de, fiyatlardaki hareketlilik dikkatle izlenmelidir. Gümüş, uzun vadeli yatırım planları için değerli bir varlık olma özelliğini sürdürüyor. Ancak, piyasalardaki gelişmelerin ve ekonomik göstergelerin sıkı takip edilmesi gerekmektedir.