FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

05 Temmuz 2026 tarihinde gümüş piyasalarında önemli hareketlilik yaşandı. Gümüş ons fiyatları 2913.06 TL alış ve 2922.33 TL satışla kaydedildi. Dolar karşısında değerleri ise 62.31 Dolar ile 62.38 Dolar olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatı da yükseliş gösterdi ve 93.7706 TL ile 93.8759 TL şeklinde işlem gördü. Artan gümüş talebi ve ekonomik belirsizlikler fiyatların yükselmesine neden oldu. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini değerlendirmesi gerekiyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 05 Temmuz 2026 tarihinde önemli hareketlilik yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı yatırımcıların dikkatini çekti. Alış fiyatı 2913.06 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 2922.33 TL oldu. Bu değerlerdeki günlük değişim yüzdesi %2.47 olarak kaydedildi. Gümüş talebinin artması ve ekonomik koşullar nedeniyle bu yüksek değişimlerin yaşandığı düşünülüyor.

Gümüş onsunun dolar karşısındaki değeri de dikkat çekici. Alış fiyatı 62.31 Dolar, satış fiyatı ise 62.38 Dolar olarak belirlendi. Dolar bazında gümüş onsunun günlük değişimi %2.3 seviyesinde gerçekleşti. Doların uluslararası piyasalardaki hareketliliği büyük önem taşıyor. Bu durum, gümüş fiyatlarını etkileyen belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüş gram fiyatları da yükseliş trendi gösterdi. Saat 10:00’da gümüş gramı için alış fiyatı 93.7706 TL, satış fiyatı ise 93.8759 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim %2.46 seviyesinde gerçekleşti. Bu artış, gümüş alım satım yapan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir durum haline geldi.

Gümüş fiyatlarındaki artışlar piyasalardaki belirsizliklerle ilişkilidir. Enflasyon endişelerinin artması, bu durumu daha da pekiştiriyor. Yatırımcılar, gümüşün değer kazanmasını göz önünde bulundurmalı. Ayrıca, piyasa dinamiklerini dikkate alarak stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri önemlidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (5 Temmuz 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (5 Temmuz 2026)
Harekete geçtiler, 1 Eylül'de başlıyor: 'Beklentimiz yüksek'Harekete geçtiler, 1 Eylül'de başlıyor: 'Beklentimiz yüksek'

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.