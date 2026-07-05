Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 05 Temmuz 2026 tarihinde önemli hareketlilik yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı yatırımcıların dikkatini çekti. Alış fiyatı 2913.06 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 2922.33 TL oldu. Bu değerlerdeki günlük değişim yüzdesi %2.47 olarak kaydedildi. Gümüş talebinin artması ve ekonomik koşullar nedeniyle bu yüksek değişimlerin yaşandığı düşünülüyor.

Gümüş onsunun dolar karşısındaki değeri de dikkat çekici. Alış fiyatı 62.31 Dolar, satış fiyatı ise 62.38 Dolar olarak belirlendi. Dolar bazında gümüş onsunun günlük değişimi %2.3 seviyesinde gerçekleşti. Doların uluslararası piyasalardaki hareketliliği büyük önem taşıyor. Bu durum, gümüş fiyatlarını etkileyen belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüş gram fiyatları da yükseliş trendi gösterdi. Saat 10:00’da gümüş gramı için alış fiyatı 93.7706 TL, satış fiyatı ise 93.8759 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim %2.46 seviyesinde gerçekleşti. Bu artış, gümüş alım satım yapan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir durum haline geldi.

Gümüş fiyatlarındaki artışlar piyasalardaki belirsizliklerle ilişkilidir. Enflasyon endişelerinin artması, bu durumu daha da pekiştiriyor. Yatırımcılar, gümüşün değer kazanmasını göz önünde bulundurmalı. Ayrıca, piyasa dinamiklerini dikkate alarak stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri önemlidir.