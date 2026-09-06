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Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

06 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, önemli dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Gümüş ons fiyatı 3202.82 TL seviyesine gerileyerek günlük -0.9 oranında düşüş kaydetti. Gram gümüş alış fiyatı ise 103.0866 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için gümüşün uluslararası piyasalardaki hareketleri ve fiyat değişimleri büyük önem taşıyor. Bu süreç, dikkatli analiz ve strateji geliştirilmesini gerektiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

06 Eylül 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında önemli bir gelişme görüldü. Özellikle sabah saat 10:00'da gümüş ons fiyatları takip edildi. Alış fiyatı 3202.82 TL seviyesine geriledi. Satış fiyatı ise 3211.97 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, günlük değişimde -0.9 oranında düşüş gösteriyor. Bu durum, gümüş piyasasındaki dalgalanmaların bir işareti olarak kabul edilebilir.

Gümüş ons/dolar fiyatları da bir gözlem gerektiriyor. Gümüşün alış fiyatı 66.2 dolar seviyesine yerleşti. Satış fiyatı ise 66.23 dolar olarak belirlendi. Ancak buradaki günlük değişim yüzdesi açıklanmadı. Yatırımcılar açısından bu değerler oldukça önemli. Gümüşün uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları da benzer bir seyir izledi. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 103.0866 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 103.1333 TL seviyesine ulaştı. Günlük değişim yüzdesi ise -0.93 olarak kaydedildi. Bu durum, gram gümüş fiyatlarının düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları dikkate almak zorundalar.

06 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, çeşitli gelişmelere bağlı olarak düşüş gösterdi. Yatırımcılar için bu süreç, dikkatli analiz ve strateji geliştirmek adına önemli. Gümüş fiyatlarının piyasa dinamiklerine göre değişimi, alım-satım kararlarını etkiliyor. Bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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