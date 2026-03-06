Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Mart Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarının Günlük Değişim Analizi

6 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatlarına baktığımızda, saat 10:00 itibarıyla belirgin bir artış görülüyor. Gümüşün ons alım fiyatı 3715.09 TL, satış fiyatı ise 3719.76 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %2.98 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüşe olan talebi ve yatırımcıların olumlu beklentilerini yansıtıyor.

Gümüşün ons fiyatları dışında Gümüş Ons/Dolar fiyatları da artış gösteriyor. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 84.31 Dolar, satış fiyatı ise 84.38 Dolar olarak ölçüldü. Günlük değişim oranı %2.83 olarak gerçekleşti. Bu artış, gümüşe olan talebin artmasından kaynaklanıyor. Ayrıca dolar karşısında değer kazanması da etkili.

Gümüşün gram cinsinden fiyatına baktığımızda, gümüş gram alım fiyatı 119.4652 TL, satış fiyatı ise 119.5644 TL olarak kaydedildi. Bu fiyat, önceki günlere kıyasla %3 oranında bir artış gösterdi. Özellikle gram fiyatındaki bu yükseliş, yatırımcıların gümüşe yönelmesini işaret ediyor.

6 Mart 2026 tarihindeki gümüş fiyatları piyasalardaki hareketliliği ve yatırımcı beklentilerini gösteriyor. Gümüş, geleneksel yatırım aracı ve endüstriyel bir meta olarak önemini koruyor. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artmaya devam ediyor. Piyasa dinamiklerinin izlenmesi, yatırım kararları açısından kritik bir öneme sahiptir.