Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası 07 Haziran 2026 tarihinde dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3114.01 TL, satışta ise 3126.83 TL seviyelerinde işlem gördü.

Gümüş ons/dolar fiyatları, alışta 67.74 ve satışta 67.81 seviyelerine geldi.

Gümüşün gram fiyatları da merak ediliyor. Günlük alış fiyatı 100.2697 TL, satış fiyatı ise 100.3733 TL seviyelerine geldi.

07 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında gözlemlenen fiyat değişimleri, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeleri açısından dikkate alınmalı. Gümüş yatırımcıları için güncel fiyat bilgileri, potansiyel dalgalanmalardan etkilenmemek amacıyla kritik bir öneme sahip.