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Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

07 Haziran 2026 tarihinde gümüş piyasasında son durum dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatları alışta 3114.01 TL, satışta ise 3126.83 TL seviyelerine geldi. Gümüş ons/dolar fiyatları alışta 67.74, satışta 67.81 oldu. Gram fiyatları da alışta 100.2697 TL, satışta 100.3733 TL oldu. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir sinyal taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası 07 Haziran 2026 tarihinde dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3114.01 TL, satışta ise 3126.83 TL seviyelerinde işlem gördü.

Gümüş ons/dolar fiyatları, alışta 67.74 ve satışta 67.81 seviyelerine geldi.

Gümüşün gram fiyatları da merak ediliyor. Günlük alış fiyatı 100.2697 TL, satış fiyatı ise 100.3733 TL seviyelerine geldi.

Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

07 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında gözlemlenen fiyat değişimleri, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeleri açısından dikkate alınmalı. Gümüş yatırımcıları için güncel fiyat bilgileri, potansiyel dalgalanmalardan etkilenmemek amacıyla kritik bir öneme sahip.

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Gümüş gümüş gram
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