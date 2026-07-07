Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 7 Temmuz 2026 tarihinde piyasalarda önemli dalgalanmalar göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla alınan verilere göre, gümüş ons fiyatı alışta 2862.13 TL, satışta ise 2865.45 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, günlük bazda %1.43'lük bir azalma anlamına gelmektedir. Gümüşün ons fiyatındaki bu düşüş, yatırımcılar arasında endişeleri artırmıştır. Bu gelişme, piyasalara da yansımıştır.

Gümüş ons / Dolar paritesine baktığımızda, alış fiyatı 61.11 Dolar, satış fiyatı ise 61.17 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -1.47 olarak belirlenmiştir. Bu hızlı değişim, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gümüşün uluslararası piyasalardaki seyri de etkili olmuştur.

Gümüş gram fiyatında alış, 92.0257 TL, satış ise 92.1161 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -1.42 olarak belirlenmiştir. Bu değer, gümüşün gram fiyatında beklenmedik bir geri çekilmenin yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu durum, yatırımcıların gümüşten yararlanma arzularını etkilemiş olabilir.

Tüm bu veriler ışığında, gümüş piyasasındaki hareketliliğin gelecekte nasıl bir seyre gireceği merak edilmektedir. Gümüş, yatırımcılar için korunma aracı olarak önemini sürdürmektedir. Ancak, güncel fiyat verileri ve değişimler, yatırım kararlarını gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır.