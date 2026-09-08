Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında dikkat çekici durumlar gözlemleniyor. 2026 yılı Eylül ayının 8'i itibarıyla fiyat verileri önemli göstergeler sunuyor. Günlük alış ve satış fiyatları yatırımcılar için kritik öneme sahip. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alışta 3204.47 TL, satışta ise 3208.20 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu veriler, gümüş piyasasında 0.1 oranında bir günlük değişim olduğunu gösteriyor. Günlük dalgalanmalar yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmeleri açısından önemli bir faktördür.

Gümüş ons fiyatının Dolar kuruna da bakmak gerekiyor. Alış fiyatı 66.13 Dolar, satış fiyatı ise 66.20 Dolar seviyesinde. Gümüş ons fiyatındaki trend, genel piyasa dinamiklerini etkilemektedir. Dolar bazında gümüş fiyatlarını izlemek, uluslararası piyasalarda işlem yapan yatırımcılar için önemli bir referans sağlıyor.

Gümüş gram fiyatı ise dikkat çekici seviyelerde. Alış fiyatı 103.0293 TL, satış fiyatı ise 103.1383 TL olarak belirlenmiş durumda. Burada da günlük değişim oranı yine 0.1 olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatındaki dalgalanma, talep ve arz dengesinin bir yansımasıdır. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini takip ederek bilinçli kararlar alabilirler.

8 Eylül 2026 itibarıyla gümüş piyasasındaki günlük fiyat dalgalanmaları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüş fiyatlarının izlenmesi, piyasalardaki genel eğilimler hakkında bilgi edinmeyi sağlıyor. Böylece stratejik yatırım kararları almak daha kolay hale geliyor. Yatırımcıların gümüş fiyatlarındaki güncel değişimleri takip etmesi, piyasayı anlamalarına yardımcı olacaktır.