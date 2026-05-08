Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Mayıs Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarındaki Günlük Değişim: 08 Mayıs 2026

08 Mayıs 2026 tarihinde gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları işlem görmekte. Alış fiyatı 3643.15 TL, satış fiyatı ise 3646.51 TL seviyelerindedir. Bu değerler, önceki güne göre %2.77’lik bir artış göstermektedir. Yatırımcıların dikkatini çeken bu yükseliş, gümüşe olan talebin artışıyla ilişkili.

Gümüş ons/dolar karşısındaki fiyatlar da benzer bir ivme sergilemektedir. Alış fiyatı 80.32 dolar, satış fiyatı ise 80.37 dolardır. Bu değerler, günlük bazda %2.49’luk bir artış kaydetmiştir. Gümüşün uluslararası piyasalardaki hareketliliği, dönüşüm oranları üzerinde etkilidir. Aynı zamanda yatırımcılar arasında bir güven havası oluşturmaktadır.

Gümüş gram fiyatına bakıldığında, alış fiyatı 117.1448 TL, satış fiyatı 117.2178 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar günlük bazda %2.75’lik bir artış göstermektedir. Gümüş gramının ülkemizdeki değeri, yatırımcılar ve endüstriyel kullanıcılar için ilgi çekici hale gelmiştir.

08 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalardaki genel trende olumlu cevap vermektedir. Yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Özellikle gümüşe olan ilginin artması ve fiyatların yükselmesi, bu değeri metalin gelecekte önemli bir yatırım aracı olabileceğini göstermektedir.