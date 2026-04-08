Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Nisan Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 08 Nisan 2026 tarihinde hareketli bir gün yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş almak veya satmak isteyen yatırımcılar, ons fiyatlarındaki artışla karşılaşıyor. Bugün gümüş ons fiyatı, alışta 3438.89 TL, satışta ise 3441.73 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, bir önceki güne göre %5.68 oranında bir artış gösteriyor. Yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüşün değer kazanması, piyasalarda olumlu bir hava yaratıyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı da önemli bir artış kaydediyor. Bugün saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 77.24 USD, satışta ise 77.29 USD seviyelerine ulaşmış. Bu rakam, önceki güne göre %5.86’lık bir artışı temsil ediyor. Dolar cinsinden gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için bu fiyatlar, karar süreçlerini etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatları da gün içerisinde kayda değer bir artış sağlamış. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alışta 110.6131 TL, satışta ise 110.6847 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, günlük %5.7 oranında bir artışa işaret ediyor. Gümüş gram, yatırımcılar açısından önemli bir seçenek olmaya devam ediyor. Piyasalarda geniş bir ilgi görmesi dikkat çekiyor.

Gümüş fiyatlarında gözlemlenen bu önemli artışlar, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırmakta. 08 Nisan 2026 tarihinde gümüş alış ve satış fiyatları, yatırımcıların alım kararlarını gözden geçirmeleri için yeni fırsatlar sunuyor. Gümüşün gelecekteki seyriyle ilgili piyasalardaki gelişmeler takip edilmeli. Bu artışların sürdürülebilir olup olmadığı için dikkatlice analizler yapılmalıdır.