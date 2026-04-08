FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Nisan Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

08 Nisan 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli hareketlilik yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı günlük %5.68 artışla 3438.89 TL alış ve 3441.73 TL satış seviyelerine yükseldi. Gümüşün ons/dolar fiyatı da %5.86 artarak 77.24 USD alış ve 77.29 USD satış değerlerine ulaştı. Gümüş gram fiyatları da %5.7 artış göstererek 110.6131 TL alış ve 110.6847 TL satış seviyelerine tırmandı. Yatırımcılar için yeni fırsatlar sunan bu artışlar, piyasada geniş ilgi uyandırıyor.

Cansu Çamcı

Gümüş piyasasında 08 Nisan 2026 tarihinde hareketli bir gün yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş almak veya satmak isteyen yatırımcılar, ons fiyatlarındaki artışla karşılaşıyor. Bugün gümüş ons fiyatı, alışta 3438.89 TL, satışta ise 3441.73 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, bir önceki güne göre %5.68 oranında bir artış gösteriyor. Yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüşün değer kazanması, piyasalarda olumlu bir hava yaratıyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı da önemli bir artış kaydediyor. Bugün saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 77.24 USD, satışta ise 77.29 USD seviyelerine ulaşmış. Bu rakam, önceki güne göre %5.86’lık bir artışı temsil ediyor. Dolar cinsinden gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için bu fiyatlar, karar süreçlerini etkileyebilir.

Gümüş gram fiyatları da gün içerisinde kayda değer bir artış sağlamış. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alışta 110.6131 TL, satışta ise 110.6847 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, günlük %5.7 oranında bir artışa işaret ediyor. Gümüş gram, yatırımcılar açısından önemli bir seçenek olmaya devam ediyor. Piyasalarda geniş bir ilgi görmesi dikkat çekiyor.

Gümüş fiyatlarında gözlemlenen bu önemli artışlar, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırmakta. 08 Nisan 2026 tarihinde gümüş alış ve satış fiyatları, yatırımcıların alım kararlarını gözden geçirmeleri için yeni fırsatlar sunuyor. Gümüşün gelecekteki seyriyle ilgili piyasalardaki gelişmeler takip edilmeli. Bu artışların sürdürülebilir olup olmadığı için dikkatlice analizler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.