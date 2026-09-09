Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

09 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alışta 3228.98 TL, satışta ise 3232.10 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu, günlük bazda %1.36'lık bir artış anlamına geliyor. Yatırımcılar için bu artış, gümüş yatırımının son dönemdeki performansını ve piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurduklarında anlamlı bir gelişmedir.

Aynı tarihte gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 66.61 Dolar, satışta ise 66.67 Dolar olarak belirlenmiş. Bu değerler gümüşün uluslararası piyasalardaki seyrini yansıtırken, günlük değişim %1.32 olarak kaydedilmiştir. Doların uluslararası piyasadaki değeri, gümüş fiyatlarına etki eden önemli bir faktördür.

Gümüş gram fiyatları da yükseldi. Alış fiyatı 103.815 TL, satış fiyatı ise 103.9085 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %1.37 olarak gözlemlenmektedir. Gram cinsinden gümüş fiyatlarının artışı, yerel yatırımcılar için daha erişilebilir fiyatlarla gümüş alımına olanak tanımaktadır. Bu durum, ekonomik dalgalanmalar karşısında korunma arayan yatırımcılar için bir fırsat sunmaktadır.

Gümüş fiyatlarının artışı, piyasalardaki genel belirsizlikler ve ekonomik gelişmelerin anlaşılmasına yönelik önemli bir gösterge olabilir. Tüccarlar ve yatırımcılar, bu tür verilere dikkat ederek stratejilerini belirlemekte ve gelecekteki yatırım kararlarını şekillendirmektedir. Gümüş, enflasyon ve piyasalardaki dalgalanmalara karşı değer saklama aracı olarak ilgi görmektedir.

Güncel gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fiyatlardaki artış, piyasa dinamikleri ile uluslararası enflasyon ve ekonomik belirsizliklerin piyasa üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Gümüş, bu dönemde değerli bir yatırım aracı olarak ön plana çıkmaktadır.