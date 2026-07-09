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Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

9 Temmuz 2026 tarihi, gümüş fiyatlarındaki günlük değişimlerle dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatı 2763.99 TL alış ve 2767.28 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar için %1.42 günlük değişim yüzdesi önemli bir gösterge sunuyor. Gram fiyatları da benzer bir artış göstererek 88.87 TL alış ve 88.9604 TL satış değerlerine ulaştı. Bu veriler, gümüşün değer saklama aracı olarak öne çıktığını ve yatırımcı ilgisini artırdığını ortaya koyuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

9 Temmuz 2026 tarihinde, gümüş piyasası önemli değişimler yaşıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 2763.99 TL, satış fiyatı 2767.28 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.42 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içindeki yatırımcılar için bu durum dikkate alınması gereken bir kriter.

Gümüş ons/Dolar paritesinde, saat 10:00'da alış fiyatı 58.97 Dolar, satış fiyatı 59.03 Dolar olarak kaydedildi. Bu rakamlar, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerini yansıtıyor. Ayrıca dolara karşı olan dinamizmini de gösteriyor.

Gümüş gram cinsinden fiyatlar dikkat çekici bir artış sergiliyor. Saat 10:00'da gümüş gram fiyatı, alış fiyatı 88.87 TL, satış fiyatı ise 88.9604 TL olarak tespit edildi. Günlük değişim oranı %1.39 seviyesinde. Bu, gümüşün gram cinsinden değerinin yükseldiğini gösteriyor. Yatırımcıların ilgisini artırdığı da bir gerçek.

Gümüş fiyatlarındaki artışlar, yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunuyor. Ancak piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Gümüş, değer saklama aracı ve spekülatif bir yatırım aracı olarak yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek.

9 Temmuz 2026'da gümüş fiyatlarındaki yükseliş, yatırım yapanlar için önemli bilgiler sunuyor. Hem yurtiçinde hem de uluslararası piyasalarda gümüşün geleceği üzerine düşünmek kritik bir adım. Gümüş yatırımı yapmayı planlayanlar, günlük fiyat hareketlerini yakından takip etmelidir. Piyasa trendlerini analiz etmek de önemlidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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