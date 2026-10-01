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Bugünkü gümüş fiyatı! 1 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 1 Ekim 2026 itibarıyla önemli bir yükseliş gösteriyor. Gümüş ons fiyatları 2994.43 TL alış ve 2997.67 TL satış seviyelerinde işlem görürken, günlük artış yüzde 1.18 olarak kaydediliyor. Gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekici bir yükselişle 61.07 Dolar alış ve 61.13 Dolar satış seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirirken piyasa dinamiklerini dikkatlice izliyor. Gümüş, yatırımcıların güvenli liman beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 1 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında 1 Ekim 2026 Gelişmeleri

1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasası dikkat çekici bir trend sergiliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge. Gümüş ons alış fiyatı 2994.43 TL, satış fiyatı ise 2997.67 TL seviyelerinde. Bu veriler, günlük yüzde 1.18'lik bir artış gösteriyor. Yatırımcılar, pozitif bir piyasa ortamından yararlanma imkanı buluyor.

Aynı saat diliminde gümüş ons / dolar fiyatları da önemli bir artış kaydediyor. Gümüş ons / dolar alış fiyatı 61.07 Dolar. Satış fiyatı ise 61.13 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim yüzdesi 1.14 olarak ölçülüyor. Gümüşün uluslararası piyasalardaki değerlenmesi, Türk lirası üzerinde dolaylı etkiler yaratıyor.

Gümüş gr fiyatları da dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 96.2756 TL. Satış fiyatı ise 96.3702 TL’den işlem görüyor. Bu değer, günlük bazda yüzde 1.2’lik bir artış anlamına geliyor. Gümüş gr fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Yeni fırsatlar sunuyor.

Gümüş fiyatlarının genel olarak yükseliş trendinde olduğu görülüyor. TL bazında, gümüş alış ve satış fiyatlarındaki artış yatırımcıların ilgisini artırabilir. Piyasalardaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle izliyor.

1 Ekim 2026 itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar önemli fırsatlar sunuyor. Yatırımcıların stratejilerini belirlemesi açısından bu durum kritik. Gümüş, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için cazibesini koruyor. Yükselen fiyatlar ve artan ilgi, gümüşün değerini artırmaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 1 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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