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Fon mağdurlarına ara ödeme! AK Partili Güler duyurdu: “Hazine’den yapılmayacak”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturması kapsamındaki mağdurlara ara ödeme yapılacağını açıkladı. Ödemelerin Hazine’den karşılanmayacağını belirten Güler, soruşturma için de “Kimin oğlu, kimin kardeşi önemli değil. Hukuk gerekeni yapacak” mesajını verdi.

Fon mağdurlarına ara ödeme! AK Partili Güler duyurdu: “Hazine’den yapılmayacak”
Mehmet Hazar Gönüllü

Fon mağdurlarının beklediği ödemeler için AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den açıklama geldi. Güler, mağdurlara ara ödeme yapılacağını belirtirken paranın Hazine’den çıkmayacağını belirtti.

“ÖDEMELER HAZİNE’DEN YAPILMAYACAK”

TBMM’de yeni yasama döneminin açılışı kapsamında katıldığı bir canlı yayında konuşan Güler, fon soruşturmasını ve mağdurların durumunu değerlendirdi.

Fon mağdurlarına ara ödeme! AK Partili Güler duyurdu: “Hazine’den yapılmayacak” 1

Güler, fon mağdurlarına yönelik ara ödeme sürecine ilişkin “Fon mağdurlarına ara ödeme yapılacak. Ödemeler Hazine’den yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

Fon mağdurlarına ara ödeme! AK Partili Güler duyurdu: “Hazine’den yapılmayacak” 2

“KİMİN OĞLU, KİMİN KARDEŞİ ÖNEMLİ DEĞİL”

Güler, soruşturmanın siyasi bağlantılardan bağımsız yürütüleceği yönünde bir mesaj da verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki tavrının net olduğunu vurgulayan Güler, "Kimin oğlu, kimin kardeşi önemli değil. Hukuk gerekeni yapacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hazine fon soruşturması
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