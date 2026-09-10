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Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 10 Eylül 2026 tarihinde önemli değişimler gösterdi. Gümüş ons fiyatları, alışta 3272.54 TL, satışta ise 3276.21 TL olarak kaydedildi. Bugünkü günlük değişim yüzdesi %0.39 artış yaşadı. Alış fiyatı 67.49 dolar, satış fiyatı ise 67.55 dolar olan gümüş, uluslararası piyasalarda da dikkat çekiyor. Yatırımcılar, gümüş piyasasını izlemeye devam etmeli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 10 Eylül 2026 tarihinde önemli değişimlere sahne oldu. Yatırımcıların ve analistlerin ilgisini çekti. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış 3272.54 TL, satış 3276.21 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %0.39 artış gösterdi. Bu artış, gümüşün değerinin neden bu kadar popüler olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekici bir performans sergiledi. Alış fiyatı 67.49 dolar, satış fiyatı 67.55 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.34 olarak hesaplandı. Gümüşün uluslararası piyasadaki durumu, yatırımcıların risk iştahına göre değişim gösteriyor. Ekonomik verilere paralel olarak bu duruma dikkat edilmesi gerekiyor.

Gümüşün gram fiyatı 105.2244 TL alış, 105.318 TL satış fiyatı ile işlem gördü. Bu durumda günlük değişim yüzdesi %0.38 olarak tespit edildi. Gümüş gram fiyatındaki artış, Türkiye'de yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Fiziksel gümüş alım-satımı yapan yatırımcılar bu fırsatı değerlendirebilir.

Dolar ve TL cinsinden gümüş fiyatları arasındaki farklılık, yatırımcıların stratejilerini etkilemektedir. Hem yurtiçindeki hem de uluslararası piyasalardaki gelişmeler önem taşır. Gümüş, yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenler için güvenli bir liman olma özelliğini koruyor.

Gümüş piyasasında yaşanan bu günlük değişimler, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bir durumu ortaya koyuyor. Sürekli değişen piyasa koşullarında gümüş stratejik bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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