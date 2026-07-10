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Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 10 Temmuz 2026 tarihinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı alışta 2824.38 TL, satışta ise 2827.85 TL seviyelerine ulaşmış durumdadır. Günlük değişim yüzdesi 0.5 olarak kaydediliyor. Gümüş gram fiyatı da alışta 90.8144 TL, satışta 90.905 TL olarak belirlenmiş. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeleri dikkatle izleme gerekliliği hissediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 10 Temmuz 2026 tarihinde dikkat çeken bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarının seyri önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 2824.38 TL, satışta ise 2827.85 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, günlük değişim yüzdesinde 0.5'lik bir artış göstermektedir. Yatırımcılar, ons fiyatındaki yükselişin nedenlerini merakla inceliyor.

Gümüş ons/dolar fiyatları da göz önünde. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 60.12 dolar, satış fiyatı ise 60.18 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerlerle birlikte günlük değişim yüzdesi 0.32 olarak kaydedilmiştir. Dolar bazındaki fiyat hareketleri, yatırımcıların döviz piyasalarındaki gelişmeleri takip etme gereksinimini artırıyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatlandırılmasına bakıldığında, alış fiyatı 90.8144 TL, satış fiyatı ise 90.905 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %0.5 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine dair önemli bir gösterge sunuyor.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekici bir gelişim olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların gümüşü nasıl değerlendireceği, piyasanın yönünü etkileyebilir. Döviz kurlarındaki oynaklık ve ekonomik verilere bağlı olarak gümüş değerine ilişkin beklentiler önemlidir.

10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları ekonomik ve döviz piyasalarının etkisi altında şekil alıyor. Yatırımcıların, bu süreçte gelişmeleri dikkatle izlemeleri büyük bir önem taşıyor. Gümüş, yatırımcılar için bir değer saklama aracı ve spekülatif bir enstrüman olarak varlığını sürdürüyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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