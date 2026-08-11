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Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 11 Ağustos 2026 tarihinde alış ve satış fiyatlarındaki önemli düşüşlerle gündeme geldi. Gümüş ons fiyatları 3075.72 TL alış, 3078.86 TL satış olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi ise -1.86 olarak belirlendi. Genel piyasa dinamikleri, döviz kurları ve global ekonomik koşullar, yatırımcılar için belirsizlik yaratırken gümüş gram fiyatı 98.8889 TL alış, 98.981 TL satış seviyesinde işlem gördü.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 11 Ağustos 2026 tarihinde önemli bir hareketlilik yaşadı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3075.72 TL, satışta ise 3078.86 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -1.86 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yarattı. Piyasalardaki dalgalanmaların sürdüğüne işaret etti.

Gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekti. Alış fiyatı 64.43 dolar, satış fiyatı ise 64.49 dolar oldu. Bu kalemdeki günlük değişim yüzdesi -1.93 olarak belirlendi. Doların değer kaybı, global ekonomik koşullar üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüş gram fiyatı açısından ise, alış fiyatı 98.8889 TL, satış fiyatı 98.981 TL olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi -1.86 olarak ölçüldü. Bu durum, gümüşün yatırım araçları arasındaki yerini koruduğunu gösteriyor. Zayıflayan fiyatlar, yatırımcılar için risk oluşturabilir.

Gümüş piyasası, 11 Ağustos 2026 tarihinde alış ve satış fiyatlarındaki düşüşlerle dikkat çekti. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini gözden kaçırmamaları gereken bir gün oldu. Global ekonomik şartlar, döviz kurları ve gümüşe olan talep, gelecek günlerde fiyatları belirleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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