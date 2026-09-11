Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Eylül Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum: 11 Eylül 2026

11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları ilgi çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00'daki verilere göre, gümüş ons fiyatları 3107.29 TL'den işlem görüyor. Satış fiyatı ise 3111.21 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.81 olarak ölçülmüştür. Bu artış, yatırımcılar için olumlu bir gösterge niteliği taşıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar da gözler önüne serilmektedir.

Gümüşün ons bazındaki değeri önemlidir. Yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer gösterge ise gümüşün ons/dolar fiyatıdır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 63.93 dolar belirlenmiştir. Satış fiyatı ise 63.99 dolardır. Günlük değişim yüzdesi %0.61 olarak kaydedilmiştir. Dolar bazındaki fiyatlar, gümüşün değerini artıran bir dinamik geliştirmektedir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir konudur. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 99.90 TL'dir. Satış fiyatı ise 99.9937 TL olarak görülmektedir. Günlük değişim oranı %0.76 olarak açıklanmıştır. Gram gümüş fiyatlarındaki bu hafif artış, yerel yatırımcılarla olumlu bir etkileşim yaratmaktadır.

Gümüş fiyatları 11 Eylül 2026 tarihinde, hem TL hem de dolar cinsinden artış göstermektedir. Piyasalardaki bu durum, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Gümüşün değeri artma potansiyeline sahiptir. Ekonomik verilerin ve piyasa dinamiklerinin izlenmesi, yatırım kararlarında kritik rol oynamaktadır.