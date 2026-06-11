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Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 11 Haziran 2026 tarihi önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Gümüş ons fiyatları günlük %1.04 artışla 2952.88 TL alış ve 2957.70 TL satış seviyelerine ulaşırken, gümüş ons/dolar paritesi de 64.01 Dolar alış ve 64.07 Dolar satışla değer kazanıyor. Yatırımcılar, artan gümüş gram fiyatları ve piyasalardaki genel iyimserlik sebebiyle dalgalanmaları yakından izliyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 11 Haziran 2026 tarihinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, 2952.88 TL alış ve 2957.70 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Bu durum, gümüş ons fiyatlarının günlük bazda %1.04 oranında artış gösterdiği anlamına geliyor. Yatırımcılar bu yükselişi dikkatle izlemekte. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak değerlendirilen bir değerdir.

Gümüş ons fiyatlarıyla birlikte gümüş ons/dolar paritesinde de bir artış mevcut. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar, 64.01 Dolar alış ve 64.07 Dolar satış seviyelerine ulaştı. Günlük değişim yüzdesi %1.01 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerinin artığını göstermektedir. Dolayısıyla, döviz değişimleri yerli yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüş gram fiyatları da önemli bir artış sergilemekte. 11 Haziran 2026 tarihli verilere göre, gümüş gram fiyatları 94.9829 TL alış ve 95.0719 TL satış seviyelerindedir. Bu fiyatlar günlük bazda %1.04'lük bir artış göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki bu yükseliş, piyasalardaki genel iyimserlikle ilişkilendirilebilir.

Piyasaların mevcut durumu, artan talep ve arz dengesi ile şekillenmektedir. Yatırımcılar, bu değerli metalin fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle takip ediyor. Gelecekteki trendler hakkında öngörülerde bulunmaya çalışıyorlar. Gümüş, ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde alternatif bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Gümüş fiyatlarındaki güncel değişimler, yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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