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Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Ekim Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 12 Ekim 2026 itibarıyla piyasalarda stabil bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatı alışta 2999.45 TL, satışta ise 3002.80 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %0.15 iken, gram gümüşün alış fiyatı 96.4384 TL oldu. Yatırımcılar için bu stabilite, piyasa dinamiklerini değerlendirme amacıyla önem taşıyor. Gümüş fiyatlarındaki gelişmeler gelecekteki piyasa trendlerini de etkileyebilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Ekim Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalarda stabil bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alış 2999.45 TL, satış 3002.80 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim oranı %0.15. Bu duraklama, gümüş ons fiyatlarının stabil kaldığını gösteriyor. Yatırımcıların dikkatini çekecek bir dalgalanma yok.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatları ise değişmedi. Alış fiyatı 60.80 Dolar, satış fiyatı 60.86 Dolar. Bu ürün için günlük bir değişim gözlemlenmiyor. Fiyatlar, önceki günle kıyaslandığında yatay seyir izliyor.

Gram gümüş fiyatları dikkat çekici şekilde yükseliyor. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 96.4384 TL, satış fiyatı ise 96.5335 TL. Bu ürün için günlük değişim yüzdesi %0.17. Küçük de olsa bir artış yaşandığı gözlemleniyor.

Gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Ayrıca piyasa dinamiklerini anlamak adına da kritik bir rol oynuyor. Bugünün verileri, gümüş ons ve gram gümüş için stabilite sunuyor. Yatırımcıların dikkatli kararlar almalarını sağlıyor. Gelecek günlerde gümüş fiyatlarındaki olası değişimler, piyasa trendlerini etkileyebilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Ekim Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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