Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Haziran Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

12 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatları, dalgalı bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatı alışta 3081.1 TL, satışta ise 3084.14 TL olarak belirlendi. Gümüş ons fiyatındaki bu seviyeler, günlük bazda %0.93 oranında bir düşüş gösteriyor. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratarak piyasa dinamiklerini etkiliyor.

Gümüş ons/dolar paritesine bakıldığında, alış fiyatı 66.6 Dolar, satış fiyatı 66.66 Dolar olarak belirtildi. Bu paritedeki günlük değişim yüzdesi -1.07 olarak hesaplandı. Dolar bazındaki gerileme, global piyasalardaki gümüş talebinin bir yansıması. Bu durum, dolardaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Gümüş gram fiyatlarına gelince, alış fiyatı 99.0616 TL, satış fiyatı ise 99.1509 TL olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim ise %0.92 düşüş gösteriyor. Bu dalgalanma, yatırımcıların karar süreçleri üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Bu veriler, gümüşün değerinin sürekli değiştiğini gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların stratejilerini de etkiliyor. Gümüş, geleneksel bir değer saklama aracı olarak biliniyor. Ancak günlük değişim oranları ve piyasa koşulları alım satım kararlarını belirliyor. Gümüş fiyatlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.