FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Bugün, 13 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir artış gösteriyor. Gümüş ons fiyatı 3120.2 TL, gümüş gram fiyatı ise 100.5939 TL seviyelerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini artırdı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, gümüşe talebi yükseltiyor. Gümüşün dolar karşısındaki değerindeki dalgalanmalar, alım satım işlemlerinde belirleyici rol oynamakta. Yatırımcılar, gümüşü güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Bugün, 13 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında dikkat çekici hareketler gözlemleniyor. Saat 10:00'da gümüş fiyatları, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 3120.2 TL ve satış fiyatı 3140.02 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyede günlük bazda, 1.48'lik bir artış yaşanıyor. Gümüşün bu yükselişi, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ile enflasyonist baskılarla ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların gümüşe olan talebinin artması, bu durumu destekliyor.

Gümüş ons/dolar fiyatına baktığımızda, alış fiyatı 64.48 dolar, satış fiyatı ise 64.53 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinin 1.46 olduğunu gösteriyor. Gümüşün dolar karşısındaki hareketliliği, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Ayrıca, global piyasalardaki gümüş alım satımlarının artması da etkili.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Alış fiyatı 100.5939 TL, satış fiyatı ise 100.6719 TL olarak belirtiliyor. Günlük bazda artış oranı 1.44 olarak kaydediliyor. Bu durum, yerel piyasalarda gümüşe olan ilginin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar gümüşü güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor.

Gümüş fiyatları bugün itibarıyla artış göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmelere göre gümüşe yönelmeyi sürdürüyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist tehditler, gümüşün değerinin artmasına katkıda bulunuyor. Piyasalardaki bu gelişmeler, gümüşün yatırım aracı olarak yeniden değerlendirildiği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demeti 500 TL'den satılıyor! Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyorDemeti 500 TL'den satılıyor! Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor
Kars Harakani Havalimanı’nda 8 ayda 423 bin yolcu trafiğiKars Harakani Havalimanı’nda 8 ayda 423 bin yolcu trafiği

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.