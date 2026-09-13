Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Bugün, 13 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında dikkat çekici hareketler gözlemleniyor. Saat 10:00'da gümüş fiyatları, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 3120.2 TL ve satış fiyatı 3140.02 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyede günlük bazda, 1.48'lik bir artış yaşanıyor. Gümüşün bu yükselişi, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ile enflasyonist baskılarla ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların gümüşe olan talebinin artması, bu durumu destekliyor.

Gümüş ons/dolar fiyatına baktığımızda, alış fiyatı 64.48 dolar, satış fiyatı ise 64.53 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinin 1.46 olduğunu gösteriyor. Gümüşün dolar karşısındaki hareketliliği, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Ayrıca, global piyasalardaki gümüş alım satımlarının artması da etkili.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Alış fiyatı 100.5939 TL, satış fiyatı ise 100.6719 TL olarak belirtiliyor. Günlük bazda artış oranı 1.44 olarak kaydediliyor. Bu durum, yerel piyasalarda gümüşe olan ilginin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar gümüşü güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor.

Gümüş fiyatları bugün itibarıyla artış göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmelere göre gümüşe yönelmeyi sürdürüyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist tehditler, gümüşün değerinin artmasına katkıda bulunuyor. Piyasalardaki bu gelişmeler, gümüşün yatırım aracı olarak yeniden değerlendirildiği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor.