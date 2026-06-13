Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Güncel Durum

13 Haziran 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından önemli bir gün. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış 3147.23 TL ve satış 3149.22 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi ise %1.18 olarak belirlendi. Gümüşün ons fiyatı, piyasa dinamikleriyle paralel bir hareket sergiliyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini artırmakta.

Gümüşün döviz cinsinden fiyatları da dikkat çekiyor. Gümüş ons/dolar fiyatları, alış 68.03 Dolar ve satış 68.06 Dolar seviyelerinde gerçekleşmekte. Günlük değişim yüzdesi %1.02 olarak kaydedildi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki gümüş dinamiklerini gösteriyor. Ayrıca, döviz kurlarının gümüş piyasasına etkisi de gözler önüne seriliyor.

Gümüşü gram cinsinden değerlendirirsek, saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 101.1979 TL, satış fiyatı ise 101.2425 TL. Bu fiyatlar, gümüşün gram cinsindeki günlük değişimin %1.17 olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar, gram cinsinden sunduğu fırsatları değerlendirmek için aktif bir yaklaşım sergilemekte.

Gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcılarda olumlu bir hava yaratıyor. Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüşe olan talebi artırmakta. Güncel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikaları, gümüş fiyatlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. Yatırımcıların bu bilgileri dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri önemli. Piyasalardaki gelişmeleri etkili bir şekilde takip edebilmeleri için bu durum şart. Gümüş piyasası, dinamik bir yapıya bürünmeye devam ediyor. Yatırım fırsatları sunmayı sürdürüyor.