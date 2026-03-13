Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Mart Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 13 Mart 2026 tarihi itibarıyla önemli bir düşüş sergilemiştir. Saat 10:00'da gümüş ons alış fiyatı 3646.84 TL'dir. Satış fiyatı ise 3650.23 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, önceki gün ile karşılaştırıldığında %1.37'lik bir azalma göstermektedir. Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, gümüşe olan talebin azalmasıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, genel ekonomik koşulların da etkisi dikkat çekmektedir.

Gümüş ons/dolar paritesine baktığımızda, gümüşün uluslararası piyasalarda baskı altında kalmaya devam ettiği söylenebilir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 82.49 Dolar, satış fiyatı ise 82.56 Dolar'dır. Bu fiyatlar, sabah saatlerinde önceki gün ile kıyaslandığında %1.57'lik bir azalma yaşandığını göstermektedir. Doların diğer para birimleri karşısındaki performansı, gümüş fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür.

Gümüş gram fiyatları da benzer bir düşüş göstermektedir. Güncel gümüş gram alış fiyatı 117.194 TL, satış fiyatı ise 117.2934 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, günlük %1.42 düzeyinde bir düşüş olduğunu ortaya koymaktadır. Yatırımcılar için gümüş gramı, yaygın bir yatırım aracı olduğundan, bu düşüşlerin takibi önem taşımaktadır.

Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, piyasa dinamikleri ve ekonomik faktörlerin etkisiyle gerçekleşmiştir. Gümüş ons fiyatları, gümüş ons/dolar ve gümüş gram fiyatlarındaki azalmalar, yatırımcılar için önemli gelişmeler arasındadır. Önümüzdeki günlerde bu fiyatların nasıl şekilleneceği belirsizdir. Hem yerel hem de uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatlar üzerindeki belirsizlik devam etmektedir.