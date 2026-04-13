Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Nisan Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla önemli bir değişim gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları 3327.27 TL’den işlem görürken, günlük değişim yüzdesi % -1.7 seviyesinde. Gümüş ons/dolar fiyatı ise 74.41 Dolar'dan alınıp satılmakta. Yerel piyasalarda gümüş gram fiyatları da 106.9826 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu dalgalanmalar, yatırımcılar için dikkatli analiz gerektiren bir piyasa ortamı oluşturuyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş Piyasasında Şu Anki Durum

Bugün, 13 Nisan 2026 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gümüş ons fiyatı 3327.27 TL’den alış, 3330.63 TL’den satış olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler ışığında gümüş onsunda günlük değişim yüzdesi % -1.7 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasada bir gerilemeye işaret ediyor.

Gümüş ons / dolar fiyatları ise takip edilen diğer bir önemli parametreyi oluşturmaktadır. Bugün gümüş ons / dolar fiyatı 74.41 Dolar’dan alış ve 74.47 Dolar’dan satış olarak belirlendi. Bu değerler gümüşün uluslararası arenadaki performansını gösteriyor. Günlük değişim yüzdesinin % -1.94 olması dikkat çekici bir durum.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı 106.9826 TL’den alış fiyatı ile işlem görmekte. Satış fiyatı ise 107.0689 TL olarak belirlenmiş durumda. Gümüş gramında günlük değişim yüzdesi % -1.7 olarak gözlemleniyor. Bu durum yerel piyasalardaki gümüş talebinin azalabileceğine işaret ediyor.

Tüm bu veriler gümüş yatırımcıları için piyasaların ne denli dalgalı olabileceğini gösteriyor. Gümüşteki bu düşüş, piyasanın genel trendine dair ipuçları sağlayabilir. Yatırımcıların fiyatların nasıl şekilleneceği konusunda dikkatli analizler yapması önemli. Gümüş yatırımına yönelik planlamaların bu tür dalgalanmalar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

