Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Nisan Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Şu Anki Durum

Bugün, 13 Nisan 2026 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gümüş ons fiyatı 3327.27 TL’den alış, 3330.63 TL’den satış olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler ışığında gümüş onsunda günlük değişim yüzdesi % -1.7 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasada bir gerilemeye işaret ediyor.

Gümüş ons / dolar fiyatları ise takip edilen diğer bir önemli parametreyi oluşturmaktadır. Bugün gümüş ons / dolar fiyatı 74.41 Dolar’dan alış ve 74.47 Dolar’dan satış olarak belirlendi. Bu değerler gümüşün uluslararası arenadaki performansını gösteriyor. Günlük değişim yüzdesinin % -1.94 olması dikkat çekici bir durum.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı 106.9826 TL’den alış fiyatı ile işlem görmekte. Satış fiyatı ise 107.0689 TL olarak belirlenmiş durumda. Gümüş gramında günlük değişim yüzdesi % -1.7 olarak gözlemleniyor. Bu durum yerel piyasalardaki gümüş talebinin azalabileceğine işaret ediyor.

Tüm bu veriler gümüş yatırımcıları için piyasaların ne denli dalgalı olabileceğini gösteriyor. Gümüşteki bu düşüş, piyasanın genel trendine dair ipuçları sağlayabilir. Yatırımcıların fiyatların nasıl şekilleneceği konusunda dikkatli analizler yapması önemli. Gümüş yatırımına yönelik planlamaların bu tür dalgalanmalar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.