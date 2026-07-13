Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir düşüş gözlemleniyor. Saat 10:00'da gümüş ons alış fiyatı 2721.75 TL, satış fiyatı ise 2724.90 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -3.23 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcılar arasında endişe yaratmakta. Ayrıca, piyasalardaki belirsizlik artmaktadır.

Gümüş ons/dolar paritesi de değer kaybı yaşamıştır. Alış fiyatı 57.91 Dolar, satış fiyatı ise 57.97 Dolar olarak belirlenmiştir. Gümüş ons/dolar için günlük değişim yüzdesi -3.21 olarak tespit edilmiştir. Dolar cinsinden olan fiyatlar, gümüşün uluslararası piyasalardaki performansını göstermektedir.

Gümüş fiyatlarının gram cinsinden değerleri de dikkat çekmektedir. Bu sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 87.5097 TL, satış fiyatı ise 87.6003 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram için günlük değişim yüzdesi -3.19 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için zorluklar yaratabilir.

Gümüş piyasasında görülen düşüş eğilimi, yerel ve uluslararası ekonomik faktörlerden etkileniyor olabilir. Yatırımcılar, fiyatlardaki bu dalgalanmalara karşı dikkatli olmalıdır. Analizlerini güncel verilerle desteklemek önemlidir. Gümüş, geçmişte daha istikrarlı bir yatırım aracı olarak değerlendirildi. Ancak son dönemlerdeki dalgalanmalar algıyı sorgulatıyor. Gümüşün gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyecek gelişmeleri takip etmek çok önemlidir.