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Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Ekim 2026 itibarıyla gümüş piyasası, yatırımcılar için dikkat çekici bir tablo sunuyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 2897.44 TL ve satışta 2900.7 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -0.77 olarak kaydedilirken, gümüş gram fiyatı da 93.1654 TL alış ve 93.2448 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Dolar bazındaki gümüş fiyatlarındaki düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini yansıtıyor. Yatırımcıların stratejik gözlem yapması gerekiyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasındaki gelişmeleri 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla inceliyoruz. Saat 10:00'da gümüş fiyatları dikkat çekici bir tablo sunuyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 2897.44 TL, satışta ise 2900.7 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -0.77 olarak belirlenmiştir. Bu durum, yatırımcılar için karamsar bir piyasa havası yansıtıyor.

Gümüş ons/Dolar fiyatları, alışta 58.67, satışta 58.72 olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.81 olmuştur. Dolar bazında gümüş fiyatlarının düşmesi, döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle geniş bir piyasa etkileşimi yaratmaktadır. Yatırımcılar açısından bu durum, döviz cinsinden gümüş alım satımında stratejik gözlem gerektirir.

Gümüş gram fiyatları, alışta 93.1654 TL, satışta ise 93.2448 TL düzeyinde işlem görmektedir. Bu değerlerin günlük değişim yüzdesi -0.78 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, piyasalardaki belirsizlikleri ortaya koyuyor. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Gümüş fiyatları 14 Ekim 2026 itibarıyla bir düşüş trendi göstermektedir. Bununla birlikte, yatırımcıların piyasadaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları zorunlu hale gelmiştir. Özellikle döviz kurlarının hareketleri ve ekonomik gelişmelerin etkileri önemlidir. Yatırımcılar için bu durumlar kritik bir takip konusudur.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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