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Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 14 Eylül 2026 itibarıyla önemli değişiklikler gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı alış 3.092,66 TL, satış ise 3.095,95 TL seviyelerine ulaşmışken, günlük değişim yüzdesi -1,14 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatı ise 99,435 TL alış ve 99,5288 TL satışla işlem görmekte. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcılar için piyasayı dikkatle takip etmeyi zorunlu kılıyor. Gümüş, güvenli liman olarak değerlendiriliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarındaki Güncel Durum ve Değişiklikler

14 Eylül 2026 sabahı saat 10:00 itibariyle gümüş fiyatlarında önemli dalgalanmalar gerçekleşiyor. Gümüş ons fiyatı, 3.092,66 TL alış ve 3.095,95 TL satış seviyelerine ulaştı. Günlük değişim yüzdesi -1,14 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar için piyasa koşullarının zorlu olduğunu gösteriyor. Gümüş, genellikle değer saklama aracı olarak kullanılan bir metaldir. Ancak mevcut fiyat dengeleri ve dalgalanmalar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Gümüş ons/dolar paritesi 63,61 dolardan alış ve 63,67 dolardan satışla işlem görmekte. Bu göstergeler, gümüş yatırımcıları açısından önemli bir durum oluşturuyor. Günlük değişim yüzdesinin -1,35 olması, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisini ortaya koyuyor. Doların değerindeki değişimler gümüşün uluslararası piyasalardaki seyrini etkiliyor. Bu nedenle, dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur.

Gümüş gram fiyatı, bugün 99,435 TL alış ve 99,5288 TL satış seviyelerine ulaşmış durumda. Günlük değişim yüzdesi -1,14 şeklinde belirlenmiş. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki dalgalanmalar ve dünya genelindeki talep ile arz faktörlerinin etkisiyle oluşuyor. Gümüş, özellikle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bir varlıktır. Fakat güncel piyasa verileri, bu durumu sarsmış gibi görünüyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu olumsuz değişiklikler yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir süreci oluşturuyor. Gümüşün değeri, global ekonomik gelişmelerle birlikte değişiyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak gümüş, belirsizlik dönemlerinde bile güvenli bir liman sayılabiliyor. Ancak yatırım kararları almadan önce detaylı bir analiz yapmakta fayda bulunmaktadır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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