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Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatları piyasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Gümüş onsunun alış fiyatı 3147.23 TL, satış fiyatı ise 3149.22 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.18 olurken, gümüş gram fiyatı 101.1979 TL alış, 101.2425 TL satış seviyelerine ulaştı. Bu artış, yatırımcılar için olumlu bir atmosfer yaratmakla kalmadı, aynı zamanda gümüş alım satım işlemlerini de artırma potansiyeli taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatları piyasında dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 3147.23 TL, satış fiyatı ise 3149.22 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %1.18 olarak kaydedildi. Gümüş fiyatlarının bu yükselişi, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmış durumda.

Gümüş onsunun dolar karşısındaki durumu da ilgi çekti. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons / dolar alış fiyatı 68.03 dolar, satış fiyatı ise 68.06 dolardı. Bu değerler, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerinin istikrarlı seyrettiğini gösteriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüş gram fiyatları TL cinsinden işlem görüyor. Saat 10:00’da gümüş gramı, alış fiyatı 101.1979 TL, satış fiyatı ise 101.2425 TL olarak kayıtlara geçti. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %1.17 olarak saptandı. Bu artış, yurt içinde gümüş alım satım işlemlerinin hacmini artırabilir. Ayrıca yatırımcıların alternatif değerlendirmeler yapması için bir fırsat sunuyor.

14 Haziran 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir artış gözlemleniyor. Günlük değişim yüzdeleriyle birlikte yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir dönem geçiyor. Gümüş, hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Gümüş gümüş gram
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