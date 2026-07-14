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Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Temmuz 2026 tarihli gümüş fiyatları yatırımcılar için dikkat çeken bir artış gösteriyor. Gümüş ons fiyatları alışta 2735.79 TL, satışta ise 2739.41 TL olarak belirlenirken, gram fiyatları ise alışta 87.9679 TL, satışta 88.0586 TL seviyelerinde kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi sırasıyla %1.05 ve %1.05 artış gösterdi. Bu pozitif gelişmeler, gümüşün değerli bir yatırım aracı olarak önemini koruduğunu vurguluyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 14 Temmuz 2026 tarihli verilerle dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 2735.79 TL, satışta ise 2739.41 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinin %1.05 artış gösterdiğini gösteriyor. Yatırımcılar için olumlu bir sinyal niteliği taşıyor.

Gümüş ons ve dolar fiyatları da önemli bir ayrıntıdır. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 58.17 dolar, satış fiyatı ise 58.23 dolardır. Bu segmentteki günlük değişim yüzdesi %0.94 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Gümüş onsunun dolar bazındaki hareketliliği, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini ortaya koyuyor.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 87.9679 TL, satış fiyatı ise 88.0586 TL olarak kaydedilmiştir. Bu segmentteki fiyat artışı, günlük %1.05 oranında bir değişimi ifade ediyor. Gümüş gram fiyatlarındaki bu artış, değerini koruma arayışında olan yatırımcılar için önemli bir gösterge.

14 Temmuz 2026 tarihli gümüş fiyatları, piyasalarda olumlu bir tırmanış sergiliyor. Hem ons hem de gram fiyatlarındaki artış, gümüşün değerli bir yatırım aracı olarak önemini sürdüreceğini gösteriyor. Yatırımcılar, trendin devam edip etmeyeceğini ve global ekonomik koşulların etkilerini dikkatle takip ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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