Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 15 Eylül 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dalgalanmalar devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün değerinde hafif bir düşüş gözlemleniyor. Gümüş Ons fiyatları alışta 3068.33 TL, satışta ise 3071.97 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi -0.15 civarında. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini etkiliyor. Ancak piyasaların genel seyrinde büyük bir dalgalanma oluşturmadığı söylenebilir.

Gümüş Ons’un Dolar cinsinden değeri de önemli bir unsur. Alış fiyatı 63.1 Dolar, satış fiyatı 63.16 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.17 olarak belirlenmiş. Dolar üzerinden fiyat analizi yapmak, gümüşün uluslararası piyasalardaki seyrini anlamak için önemli. Gümüşün dolar cinsinden değer kaybetmesi, ithalatçı ülkelerde daha fazla etki yaratabilir.

Gümüş gram fiyatları, aynı dönemde önemli bir değişim göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 98.674 TL, satış fiyatı ise 98.767 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi burada da -0.13 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, gümüş yan sanayi ve yatırım fonlarının cüzdanlarında bir miktar tasarruf sağlayabilir.

Gümüş fiyatlarında gözlemlenen hafif düşüş, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım sergilenmesine yol açıyor. Piyasalarda sürekli bir değişim var. Ancak gümüşün geçmişteki konumu, uzun vadeli değer tutma potansiyeli ile yatırımcıların bu madene yönelmesine neden olabilir. Gümüş, alternatif yatırım araçları arasında önemli bir yer tutuyor. Fiyatlarının daha sonraki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.