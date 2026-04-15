Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Nisan Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında son fiyat gelişmeleri dikkat çekiyor. 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla gözlemler ilginç bir seyir sergiliyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları alış 3546.29 TL, satış ise 3549.73 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş onsundaki günlük değişim yüzdesi -0.26 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik veya piyasa dinamiklerinin etkisiyle ortaya çıkmış olabilir.

Gümüş onsunun dolar karşısındaki değeri de önemli. Aynı saat diliminde gümüş ons/dolar çiftinin alış fiyatı 79.26, satış fiyatı ise 79.31 olarak belirlenmiştir. Bu durumda günlük değişim yüzdesi -0.3 şeklinde kaydedilmiştir. Dolar kurundaki hareketler, gümüş fiyatları üzerinde etkili olan bir faktördür.

Gümüşün gram fiyatı da yatırımcılar için kritik bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Gümüş gramı için alış fiyatı 114.0325 TL, satış fiyatı ise 114.1044 TL olarak belirlenmiştir. Burada günlük değişim oranı -0.26 olarak izlenmektedir. Bu düşüş, piyasa koşulları ve ekonomik verilerden etkilenmiş olabilir.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve piyasa analistleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum işaret ediyor. Yatırımcıların bu dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemesi gerekebilir.