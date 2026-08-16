Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Ağustos Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında alış-satış fiyatları dikkate değerdir. Gümüşün ons fiyatı alışta 3094.91 TL, satışta ise 3101.04 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerler, yatırımcılar için alım-satımın temelini oluşturmaktadır. Günlük değişim yüzdesi ise %0.52 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, gümüşün değerinde önemli bir artış göstermektedir. Piyasa hareketleri açısından dikkate alınmalıdır.

Gümüşün dolara oranı da önemli bir parametredir. Gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 64.69 dolar, satışta ise 64.72 dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi bu değerler için %0.42’dir. Gümüşün dolara karşı sergilediği performans, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Şu anki veriler, gümüşün dolara karşı güçlü bir değer koruduğunu göstermektedir.

Gram fiyatı da önemli bir unsurdur. Saat 10:00’da gümüş gramı alışta 99.5768 TL, satışta ise 99.623 TL seviyesindedir. Günlük değişim yüzdesi %0.49 olarak kaydedilmiştir. Bu küçük artış, gümüş almak isteyen yatırımcıların ilgisini artırabilir. Ayrıca, gümüş tüketim talebinin de artışına katkı sağlayabilir.

Gümüş fiyatlarındaki günlük değişimler piyasa analistleri için önemlidir. Bu değişim yüzdeleri ve fiyatlar, alım-satım kararlarını etkileyen unsurlar arasındadır. Küresel ekonomik dinamiklerin etkisi göz ardı edilmemelidir. Gümüş, yatırımcılar için cazip bir alternatif olmayı sürdürmektedir.