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Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Eylül 2026'da önemli bir artış gösteriyor. Gümüş ons/dolar fiyatları da 64.59 dolar alış, 64.65 dolar satış seviyelerinde işlem görmekte. Gümüş gram fiyatları ise 101.0403 TL alış, 101.1342 TL satış seviyelerinde.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Eylül 2026 tarihinde önemli etkilerini gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış 3142.42 TL, satış 3146.06 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %1.56 olarak kaydedildi. Bu artış, küresel ekonomik koşullar ve yatırımcı duyarlılığı ile ilgili. Bu durum dikkat çekici bir gelişme.

Gümüş ons fiyatları ile birlikte, gümüş ons/dolar fiyatları da önemli. Bugün itibarıyla gümüş ons/dolar, alış 64.59 dolar, satış 64.65 dolar seviyelerinde. Günlük değişim yüzdesi ise %1.51 olarak belirlenmiş. Bu veriler, doların gümüş üzerindeki etkisini işaret ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcı davranışlarını etkiliyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Saat 10:00’da, gümüş gram fiyatları alış 101.0403 TL, satış 101.1342 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi ise %1.57 olarak kaydedildi. Bu dalgalanma, gümüşün fiziki talebini gösteriyor. Yatırımcıların spot piyasalardaki hareketlerine dikkat çekiyor.

16 Eylül 2026 itibarıyla gümüş fiyatları yukarı yönlü bir ivme kazanmış durumda. Hem gümüş ons hem de gram fiyatlarındaki yükseliş, alternatif yatırım araçlarına yönelme işareti. Piyasalardaki bu gelişmeler, gümüşün değerinin arttığı bir dönemde yeni fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar için dikkatli olmak önemli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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