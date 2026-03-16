Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 16 Mart 2026 tarihinde önemli hareketler gördü. Gümüş ons fiyatı, TL ve USD cinsinden düşüş göstermekte. Alış satış fiyatları sırasıyla 3535.52 TL ve 80.01 USD seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise % -0.68 olarak kaydedildi. İç piyasada gram gümüş fiyatı da 113.6754 TL seviyelerinde gerçekleşirken, yatırımcıların dikkatli adım atması gerektiği vurgulanıyor. Gümüş talebindeki azalma, fiyatları etkileyen başlıca nedenler arasında.

Cansu Çamcı

Gümüş piyasası, 16 Mart 2026 tarihinde önemli bir gün geçirdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, 3535.52 TL alış fiyatı ve 3540.02 TL satış fiyatı seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı % -0.68 olarak kaydedildi. Gümüş, bu dönemde düşüş eğiliminde seyretti. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli adımlar atması gerektiği gözlemlenmektedir.

Gümüş onsunun dolar cinsinden değeri ise 80.01 USD alış fiyatı ve 80.10 USD satış fiyatı olarak belirlendi. Dolar bazında günlük değişim oranı % -0.62 seviyesinde gerçekleşti. Bu dalgalanmalar, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gümüş fiyatlarını etkilemektedir. Döviz kurlarındaki hareketlilik, gümüş fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir unsurdur.

Gümüş gram fiyatı, 113.6754 TL alış ve 113.8033 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise % -0.69 olarak kaydedilmektedir. Gram gümüş fiyatındaki bu düşüş, iç piyasada ve dünya genelindeki gümüş talebindeki azalmayla ilgili olabilir. Sanayi ve yatırım amaçlı gümüş alımları, fiyatlandırmalar üzerinde etkili olmaktadır.

Tüm bu veriler, gümüş piyasasının mevcut durumunu göstermektedir. Fiyat dalgalanmalarının devam edeceği öngörülmektedir. Yatırımcıların bu süreçte piyasa koşullarını dikkate alması önemlidir. Olası risklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Gümüş, önümüzdeki dönemlerde yatırımcılara fırsatlar sunabilir. Ancak bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket edilmesi şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya yükselişle başladıBorsa haftaya yükselişle başladı
Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

