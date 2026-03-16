Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 16 Mart 2026 tarihinde önemli bir gün geçirdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, 3535.52 TL alış fiyatı ve 3540.02 TL satış fiyatı seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı % -0.68 olarak kaydedildi. Gümüş, bu dönemde düşüş eğiliminde seyretti. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli adımlar atması gerektiği gözlemlenmektedir.

Gümüş onsunun dolar cinsinden değeri ise 80.01 USD alış fiyatı ve 80.10 USD satış fiyatı olarak belirlendi. Dolar bazında günlük değişim oranı % -0.62 seviyesinde gerçekleşti. Bu dalgalanmalar, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gümüş fiyatlarını etkilemektedir. Döviz kurlarındaki hareketlilik, gümüş fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir unsurdur.

Gümüş gram fiyatı, 113.6754 TL alış ve 113.8033 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise % -0.69 olarak kaydedilmektedir. Gram gümüş fiyatındaki bu düşüş, iç piyasada ve dünya genelindeki gümüş talebindeki azalmayla ilgili olabilir. Sanayi ve yatırım amaçlı gümüş alımları, fiyatlandırmalar üzerinde etkili olmaktadır.

Tüm bu veriler, gümüş piyasasının mevcut durumunu göstermektedir. Fiyat dalgalanmalarının devam edeceği öngörülmektedir. Yatırımcıların bu süreçte piyasa koşullarını dikkate alması önemlidir. Olası risklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Gümüş, önümüzdeki dönemlerde yatırımcılara fırsatlar sunabilir. Ancak bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket edilmesi şarttır.