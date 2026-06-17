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Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 17 Haziran 2026 itibarıyla önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Gümüş ons fiyatı, sabah saatlerinde 3254.81 TL alış ve 3258.39 TL satış seviyelerine ulaşarak %0.46’lık bir artış göstermiştir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasındaki gelişmeler, 17 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sabah saat 10:00 itibarıyla, gümüşün ons fiyatı piyasalarda artış göstermiştir. Gümüş onsunun alış fiyatı 3254.81 TL, satış fiyatı ise 3258.39 TL’dir. Bu, gün içindeki %0.46'lık bir değişimi göstermektedir.

Gümüşün Amerikan doları karşısındaki değeri de gün içinde değişim göstermiştir. Günlük verilere göre, gümüş ons/dolar alış fiyatı 70.29 Dolar, satış fiyatı 70.35 Dolar’dır. Bu değişim, %0.44'lük bir günlük değişim yüzdesini yansıtmaktadır.

Gümüş gram fiyatlarında da pozitif bir seyir gözlemlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş gramı alış fiyatı 104.6701 TL, satış fiyatı ise 104.7594 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, günlük %0.49'luk bir artış göstermektedir.

Piyasa koşullarının nasıl gelişeceği merakla takip edilmektedir. Yatırımcıların fiyat hareketlerini izlemesi önemlidir. Piyasanın dinamiklerine göre karar vermeleri beklenmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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