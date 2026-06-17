Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasındaki gelişmeler, 17 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sabah saat 10:00 itibarıyla, gümüşün ons fiyatı piyasalarda artış göstermiştir. Gümüş onsunun alış fiyatı 3254.81 TL, satış fiyatı ise 3258.39 TL’dir. Bu, gün içindeki %0.46'lık bir değişimi göstermektedir.

Gümüşün Amerikan doları karşısındaki değeri de gün içinde değişim göstermiştir. Günlük verilere göre, gümüş ons/dolar alış fiyatı 70.29 Dolar, satış fiyatı 70.35 Dolar’dır. Bu değişim, %0.44'lük bir günlük değişim yüzdesini yansıtmaktadır.

Gümüş gram fiyatlarında da pozitif bir seyir gözlemlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş gramı alış fiyatı 104.6701 TL, satış fiyatı ise 104.7594 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, günlük %0.49'luk bir artış göstermektedir.

Piyasa koşullarının nasıl gelişeceği merakla takip edilmektedir. Yatırımcıların fiyat hareketlerini izlemesi önemlidir. Piyasanın dinamiklerine göre karar vermeleri beklenmektedir.