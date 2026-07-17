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Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 17 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla hareketli bir gün geçiriyor. Gümüş ons fiyatı 2619.39 TL alış ve 2622.56 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişimde %0.18 artış yaşanıyor. Yerel yatırımcılar için gram gümüşte de hafif bir artış gözlemleniyor. Gümüş, enflasyon karşısında bir koruma aracı olarak dikkat çekiyor. Piyasalardaki belirsizlikler ise yatırımcılar için fırsatlar sunuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Temmuz 2026 sabahı, gümüş piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatı 2619.39 TL alış, 2622.56 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Gümüş onsundaki günlük değişim yüzdesi %0.18 olarak kaydedilmiş. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratıyor.

Gümüş ons ve dolar paritesinde fiyatlar, alışta 55.54 dolar, satışta ise 55.60 dolar olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %0.07 ile sınırlı kalıyor. Gümüş fiyatları, dolardaki dalgalanmalara karşı daha az tepki veriyor. Bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Gümüş gram fiyatında alış fiyatı 84.2186 TL, satış fiyatı 84.3096 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi %0.21 artış göstermiştir. Gram gümüştaki bu hafif artış, yerel yatırımcılar için önemli bir gelişme sunuyor.

Gümüş fiyatlarındaki hafif artış eğilimi devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, bu durum yatırımcılar için fırsat oluşturabilir. Hem ons hem de gram gümüşteki dalgalanmalara dikkat etmek, sağlam yatırım stratejileri için kritik öneme sahip. Gümüş, özellikle enflasyona karşı koruma arayan yatırımcılar için cazip bir varlık. Piyasa trendlerini ve ekonomik verileri dikkatle izlemek önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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