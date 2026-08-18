Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Ağustos Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

18 Ağustos 2026 itibarıyla gümüş piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatlarında bir düşüş gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekti. Gümüş ons fiyatı alışta 3.126,41 TL, satışta ise 3.129,57 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -0.78 olarak kaydedildi. Düşüş, yatırımcılar arasında mevcut piyasa koşullarının analiz edilmesine yol açtı.

Gümüş ons fiyatının yanı sıra, gümüş ons/dolar kuru da yatırımcıların ilgi odağı oldu. Gümüş ons/dolar fiyatları saat 10:00 itibarıyla alışta 65.25 Dolar, satışta ise 65.31 Dolar olarak belirlendi. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi de -0.78 olarak gözlemlendi. Düşüş, gümüşün uluslararası piyasalardaki etkileri ve doların değerindeki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir.

Gümüş gram fiyatları da sabah saatlerinde kayda değer bir düşüş gösterdi. Gümüş gram fiyatı alışta 100.5265 TL, satışta ise 100.6189 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise -0.77 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların gümüş alım ve satım kararlarını etkileyebilir. Zira gümüş fiyatlarının TL cinsinden düşüşü, yerel piyasalardaki talep ile arz dengesini etkileyebilir.

Sonuç olarak 18 Ağustos 2026 tarihindeki gümüş fiyatları, genel ekonomik göstergelerle paralel olarak hareket ediyor. Yatırımcılar, gümüşün ons ve gram fiyatlarındaki düşüşleri dikkatle izliyor. Piyasalardaki dalgalanmaların ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.