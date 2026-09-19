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Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Eylül Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

19 Eylül 2026 itibarıyla gümüş fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatları, 3229.97 TL alış ve 3233.69 TL satışla günlük yüzde 1.71 artış göstermektedir. Dolar cinsinden gümüş fiyatları da yükseliyor ve alış-satış fiyatları 66.25 Dolar ile 66.28 Dolar olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatları ise 103.8798 TL'den 103.9269 TL'ye çıkmıştır. Yatırımcılar, bu dinamik piyasa koşullarında stratejilerini gözden geçirmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Eylül Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarına Genel Bakış

19 Eylül 2026 tarihi, gümüş fiyatlarında dalgalanmalara sahne olmaktadır. Piyasada yaşanan hareketlilik dikkat çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3229.97 TL, satışta 3233.69 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerler, günlük yüzde 1.71'lik bir artışı yansıtmaktadır. Gümüş piyasasında yatırımcı ilgisi artmaktadır. Bu artışın sebepleri de incelenmeye değerdir.

Gümüşün ons/dolar fiyatları da takip edilmektedir. Aynı saatte alış fiyatı 66.25 Dolar, satış fiyatı 66.28 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlandırma, günlük yüzde 1.63'lük bir artışı göstermektedir. Dolar bazındaki gümüş fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yükselmektedir. Bu durum yatırımcılar için önemli bir veridir.

Gümüş fiyatları gram cinsinden de belirlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 103.8798 TL, satış fiyatı ise 103.9269 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatları, günlük yüzde 1.69’luk bir artış göstermektedir. Bu veriler, yerel piyasalarda gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için kritik bir göstergedir.

Piyasa dinamikleri sürekli değişmektedir. Gümüş fiyatlarının artış trendinin devam edip etmeyeceği belirsizdir. Yatırımcılar, gümüşle birlikte diğer değerli metallere dair stratejilerini gözden geçirmelidir. Değişken piyasa koşullarına adapte olmak için gerekli hazırlıklarını yapmalıdır. Gümüşün yatırım portföylerindeki yeri, ekonomik koşullara ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Eylül Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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