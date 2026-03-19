Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Mart Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 19 Mart 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar için yeni bir değerlendirme dönemine işaret ediyor. Saat 10:00'da gümüş fiyatları belirgin bir düşüş göstermekte. Alış fiyatı 3208.47 TL, satış fiyatı ise 3211.76 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu değerler, günlük yüzde -3.63 oranında bir değişim sergilemektedir. Gümüş yatırımcılarının dikkatini çekmeyi başarmaktadır.

Gümüş ons/dolar fiyatları da önemli bir konu haline gelmiştir. Alış fiyatı 72.4 dolar, satış fiyatı ise 72.45 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değer, günlük yüzde -3.86'lık bir düşüş yaşanmaktadır. Dolar bazındaki fiyat değişimi, uluslararası piyasalardaki gümüş talebi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor.

Gümüş gram fiyatları alış 103.1619 TL, satış 103.2331 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük yüzde -3.63'lük bir değişim kaydedilmektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini duraksatmış olabilir.

Tüm bu veriler, gümüş piyasasındaki dalgalanmanın yansıması olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik belirsizlikler, finansal piyasalardaki oynaklıkları etkiliyor. Yatırımcılar, gümüş gibi değerli metallere yönelmekte. Bu durum gümüş fiyatlarının seyrini belirlemekte. Gelecek günlerde fiyatların nasıl şekilleneceği, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak takip edilecektir.