Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Şubat Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

19 Şubat 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında dikkate değer bir yükseliş var. Gümüşün ons fiyatı, alış fiyatı 3448.48 TL, satış fiyatı ise 3453.99 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, gümüşün günlük değişim yüzdesinin %1.94 olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu yükseliş, piyasada olumlu bir atmosfer yaratıyor.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, Gümüş Ons/Dolar paritesinde önemli bir artış gözlemleniyor. Alış fiyatı 78.8, satış fiyatı ise 78.9 Dolar seviyesinde. Bu paritede günlük değişim yüzdesi %1.93 olarak kaydedildi. Dolar cinsinden fiyatların artması, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkileniyor.

Gümüş gram fiyatı, yatırımcılar tarafından ilgiyle izleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı alış fiyatı 110.8868 TL, satış fiyatı ise 111.0275 TL. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinin %1.96 olduğunu gösteriyor. Gram gümüşteki bu artış, yatırımcılar için önemli bir faktör.

Gümüş piyasasındaki bu yükseliş trendi, birçok yatırımcı ve analist tarafından dikkatle takip ediliyor. Fiyatlardaki artışın sürdürülebilir olup olmayacağı ise, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek. Gümüş gibi değerli metaller, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülüyor. Bu durum, yatırımcılar için gümüşün önemli bir varlık olmasını sağlıyor.